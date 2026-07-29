Ζάκυνθος: «Περιμένουμε το έργο να ξεκινήσει στην πράξη και όχι στα λόγια» (pic)

Απογοήτευση υπάρχει στο σύλλογο της Ζακύνθου, με την ομάδα να βγάζει επίσημη ανακοίνωση, εκφράζοντας τα παράπονά της για την καθυστέρηση της έναρξης των εργασιών στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου.

Η ομάδα της Ζακύνθου προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, εκφράζοντας τα παράπονά της για την καθυστέρηση της έναρξης των εργασιών στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου, δηλώνοντας πως «περιμένουν πράξεις και όχι λόγια».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η διοίκηση του Α.Π.Σ. Ζάκυνθος δεν μπορεί πλέον να παρακολουθεί σιωπηλά την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος διαβεβαίωνε δημόσια ότι μέσα σε δύο ή τρεις ημέρες θα συνεδρίαζε η αρμόδια επιτροπή, θα ολοκληρώνονταν οι απαραίτητες υπογραφές και ο εργολάβος θα ξεκινούσε άμεσα τις εργασίες. Σήμερα, οι διαβεβαιώσεις αυτές παραμένουν ανεκπλήρωτες. Ο εργολάβος δεν έχει ακόμη εγκατασταθεί στο έργο και ούτε μία εργασία δεν έχει ξεκινήσει.

Για ακόμη μία φορά, η ομάδα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με υποσχέσεις που δεν γίνονται πράξη. Η υπομονή της διοίκησης έχει πλέον εξαντληθεί. Δεν είναι δυνατόν να ζητείται συνεχώς κατανόηση, όταν ο χρόνος κυλά εις βάρος του συλλόγου και κανείς δεν μπορεί να δώσει μια σαφή και αξιόπιστη απάντηση για το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες.

Ο Α.Π.Σ. Ζάκυνθος έχει επενδύσει σημαντικά ποσά για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας, έχει αναλάβει σοβαρές οικονομικές υποχρεώσεις και καθημερινά καλείται να ανταποκριθεί σε αυξημένες απαιτήσεις. Την ίδια στιγμή, τα έσοδα του συλλόγου είναι σχεδόν μηδενικά, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από την έδρα της ομάδας επηρεάζει κάθε πτυχή του προγραμματισμού και της λειτουργίας μας.

Αναρωτιόμαστε εύλογα: πόσο ακόμη θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση; Πόσες ακόμη δεσμεύσεις θα ακουστούν χωρίς αντίκρισμα; Η Ζάκυνθος δεν μπορεί να παραμένει όμηρος της γραφειοκρατίας και των συνεχών αναβολών.

Καλούμε τη δημοτική αρχή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να σταματήσουν τις διαβεβαιώσεις και να προχωρήσουν επιτέλους σε πράξεις. Η πόλη, οι φίλαθλοι και η ιστορική ομάδα του νησιού απαιτούν άμεσες λύσεις. Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για νέες καθυστερήσεις.

Η διοίκηση του Α.Π.Σ. Ζάκυνθος εκφράζει την έντονη απογοήτευσή της για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και περιμένει να δει, επιτέλους, το έργο να ξεκινά στην πράξη και όχι μόνο στις δηλώσεις.

Εκ του ΔΣ