ΠΑΟΚ: Επίσημος ο δανεισμός του Γκουγκεσασβίλι στη Γκεζτέπε

Επίσημη μορφή πήρε ο δανεισμός του Λούκα Γκουγκεσασβίλι στη Γκεζτέπε της Τουρκίας

Ο Γεωργιανός κίπερ... ετοιμάζει βαλίτσες για την Τουρκία και συγκεκριμένα την πόλη της Σμύρνης στα μικρασιατικά παράλια της χώρας, καθώς οι δύο ομάδες ήρθαν σε συμφωνία για τον δανεισμό του.

ΠΑΟΚ και Γκεζτέπε βρήκαν την «χρυσή τομή» με τον Λούκα Γκουγκεσασβίλι να αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ως δανεικός στη Super Lig της χώρας. Η Γκεζτέπε μετά την αποχώρηση του βασικού τερματοφύλακα Ματέους Λις κινήθηκε γρήγορα για να αναπληρώσει το κενό, στοχεύοντας και τη φετινή σεζόν να πρωταγωνιστήσει, καθώς πέρσι έχασε την 5η θέση που οδηγούσε στην Ευρώπη την τελευταία αγωνιστική.



Υπενθυμίζεται πως το συμβόλαιο του Γεωργιανού τερματοφύλακα με τον ΠΑΟΚ εκπνέει τον Ιούνιο του 2028, ενώ πέρσι αγωνίστηκε ξανά ως δανεικός με τη φανέλα του Ατρομήτου.

Αναλυτικά το μήνυμα του ΠΑΟΚ:

«Δανεικός στην Göztepe ο Γκουγκεσασβίλι

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τον δανεισμό του Λούκα Γκουγκεσασβίλι στην τουρκική Göztepe, έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Καλή επιτυχία Λούκα!»