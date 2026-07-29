Πιερό: «Οι θυσίες του πατέρα μου με έφεραν εδώ – Kοιτάζω το επόμενο βήμα μου»

Ο Φραντζί Πιερό αναφέρθηκε τη διαδρομή ζωής που τον οδήγησε από τις δύσκολες στιγμές στο παγκόσμιο Κύπελλο παραχωρώντας συνέντευξη «ποταμό»

Ο διεθνής φορ της Αϊτής παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στη «sport», όπου ξετύλιξε το κουβάρι της προσωπικής του ιστορίας.



Από τα παιδικά χρόνια, όταν το ποδόσφαιρο παιζόταν στις γειτονιές με αυτοσχέδιες μπάλες, μέχρι τη στιγμή που φόρεσε τη φανέλα της χώρας του σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.



Παράλληλα, ο Πιερό στάθηκε στον άνθρωπο που αποτέλεσε το μεγαλύτερο στήριγμά του, τον πατέρα του, ενώ μίλησε και για το ενδιαφέρον που υπάρχει από άλλους συλλόγους, ξεκαθαρίζοντας πως παραμένει δεσμευμένος με την ΑΕΚ.

Έχουν περάσει μερικές εβδομάδες από το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κοιτώντας πίσω όλα όσα έζησες, ποια είναι τα συναισθήματά σου;



«Η αλήθεια είναι πως αισθάνομαι υπέροχα. Είμαι χαρούμενος και περήφανος που είχα την ευκαιρία να αγωνιστώ σε αυτή τη διοργάνωση εκπροσωπώντας τη χώρα μου. Με γεμίζει ακόμη μεγαλύτερη χαρά το γεγονός ότι ο λαός της Αϊτής, αλλά και οι Αϊτινοί σε όλο τον κόσμο, νιώθουν περήφανοι, γιατί πιστεύουν πως τους εκπροσωπήσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ήταν ακόμη ένα βήμα στην πορεία μας. Κάναμε ένα καλό τουρνουά, θα μπορούσε ίσως να είναι ακόμη καλύτερο, όμως προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος που αποτέλεσα μέρος αυτής της διαδρομής».



Είχες πει ότι στόχος σου ήταν να κάνεις τον λαό της Αϊτής περήφανο. Πιστεύεις ότι τα κατάφερες;

«Ναι, απολύτως. Μάλιστα, μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο ταξίδεψα στην Αϊτή για να επισκεφθώ τη χώρα. Ήταν απίστευτο να βλέπω πόσο χαρούμενοι ήταν οι άνθρωποι μόνο και μόνο επειδή με έβλεπαν. Δεν είχαν όλοι οι συμπαίκτες μου τη δυνατότητα να ταξιδέψουν, όμως εγώ επισκέφθηκα και τη γενέτειρά μου, εκεί όπου γεννήθηκα. Η υποδοχή που μου επιφύλαξαν όλοι μου έδωσε ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίσω να πετυχαίνω σπουδαία πράγματα, τόσο με την εθνική ομάδα όσο και για τον λαό μας. Ο κόσμος είναι πραγματικά περήφανος και μας εξέφρασε την τιμή που αισθάνεται επειδή εκπροσωπήσαμε τη χώρα στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου. Παράλληλα, καταφέραμε να παρουσιάσουμε μια θετική εικόνα της Αϊτής και το να βρεθώ εκεί μου επέτρεψε να το διαπιστώσω από κοντά».



Υπήρξαν επικρίσεις για την απόφαση της FIFA να αυξήσει τις ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δίνοντας θέση σε χώρες όπως η Αϊτή, το Πράσινο Ακρωτήρι και το Κουρασάο.



«Πιστεύω πως ήταν μια πολύ θετική εξέλιξη, γιατί ταλέντο υπάρχει παντού. Πολλές φορές ο κόσμος δεν γνωρίζει το πραγματικό επίπεδο των μικρότερων ποδοσφαιρικών χωρών. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο αρκετοί εξεπλάγησαν, επειδή δεν περίμεναν ότι η Αϊτή, το Πράσινο Ακρωτήρι ή άλλες ομάδες θα μπορούσαν να σταθούν απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις. Αυτό αποδεικνύει πως οι χώρες αυτές έχουν εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, απλώς μέχρι τώρα δεν είχαν την ευκαιρία να δείξουν την αξία τους σε τόσο υψηλό επίπεδο.



Επίσης, αποδεικνύει ότι η πρόκρισή μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο μόνο εύκολη δεν ήταν και ότι πραγματικά την αξίζαμε. Άλλο πράγμα είναι να αυξάνονται οι θέσεις της διοργάνωσης και άλλο να καταφέρνεις να προκριθείς. Αντιμετωπίσαμε ομάδες όπως η Κόστα Ρίκα και η Ονδούρα, με μεγάλη εμπειρία και συχνή παρουσία σε τέτοιες διοργανώσεις. Ήμασταν άτυχοι σε ορισμένα παιχνίδια, όμως είμαι βέβαιος ότι την επόμενη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά».



Πώς βλέπεις την εξέλιξη του ποδοσφαίρου στην Αϊτή;



«Το ποδόσφαιρο στην Αϊτή προοδεύει εντυπωσιακά χρόνο με τον χρόνο. Η εθνική ομάδα γυναικών έχει ήδη συμμετάσχει δύο φορές σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Αν δεν κάνω λάθος, και η ομάδα Κ17 θα αγωνιστεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ η Κ20 έχει ήδη πάρει μέρος στο παρελθόν. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει συνεχής πρόοδος και ότι γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι.



Και αυτή η εξέλιξη δεν πρόκειται να σταματήσει, γιατί όλο και περισσότεροι ποδοσφαιριστές αϊτινής καταγωγής που ζουν στην Ευρώπη ή σε άλλες χώρες θα επιλέγουν να εκπροσωπήσουν την Αϊτή. Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που δημιούργησα το ίδρυμά μου. Στόχος του είναι να αναδεικνύει τα ταλέντα που υπάρχουν στη χώρα, να τους προσφέρει ευκαιρίες και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουν κάποια μέρα να αγωνιστούν στην Ευρώπη».



Τι πιστεύεις ότι θα σημαίνει αυτή η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο για τη νέα γενιά;



«Θα αποτελέσει τεράστιο κίνητρο. Παράλληλα, ανεβάσαμε πολύ ψηλά τον πήχη για τη χώρα. Παλαιότερα πολλά παιδιά ονειρεύονταν απλώς να αγωνιστούν σε μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση. Τώρα γνωρίζουν ότι μπορούν να ονειρεύονται τη συμμετοχή στη μεγαλύτερη διοργάνωση του κόσμου, το Παγκόσμιο Κύπελλο.



Ξέρω ότι πάρα πολλά παιδιά έχουν εμπνευστεί. Το ίδιο και ολόκληρη η χώρα, η οποία θέλει πλέον να προσφέρει στους ποδοσφαιριστές την απαραίτητη στήριξη και τα μέσα για να αποδίδουν στο υψηλότερο επίπεδο. Ο κόσμος είδε τη θετική εικόνα που παρουσίασε η Αϊτή και ένιωσε υπερηφάνεια και χαρά. Στη διάρκεια των αγώνων μας τα πάντα σταματούσαν. Δεν υπήρχε βία, όλοι παρακολουθούσαν την εθνική ομάδα. Το να βλέπει κανείς την Αϊτή σε Παγκόσμιο Κύπελλο έπειτα από 52 χρόνια ήταν πραγματικά κάτι ξεχωριστό».



Σε συνέντευξή σου στη FIFA είχες πει ότι ως παιδί έπαιζες ξυπόλητος, με μπάλες από πλαστικές σακούλες, κουρέλια ή ακόμη και πορτοκάλια. Φανταζόσουν ποτέ ότι θα έφτανες να αγωνιστείς σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο;



«Όχι, ποτέ δεν το φανταζόμουν. Όμως δεν σταμάτησα ποτέ να ονειρεύομαι. Πίστευα πάντα ότι όλα είναι δυνατά, αρκεί να σου δοθεί μια ευκαιρία και να αφοσιωθείς πραγματικά στον στόχο σου.



Φυσικά, ήταν μια συλλογική προσπάθεια. Ολόκληρη η χώρα βρισκόταν πίσω από αυτή την επιτυχία. Όμως, για κάποιον που ξεκίνησε από εκεί που ξεκίνησα εγώ, το να αγωνιστεί σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο σημαίνει τα πάντα, τόσο για μένα όσο και για την Αϊτή, γιατί όλοι έχουμε ζήσει αυτή την πραγματικότητα. Μεγάλωσα εκεί, είδα πολλά και βίωσα ακόμη περισσότερα. Ξεκίνησα κυριολεκτικά από το μηδέν. Το να φτάσω ως εδώ και να παίξω σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν το μοναδικό πράγμα που έλειπε από την καριέρα μου, αφού σε συλλογικό επίπεδο είχα ήδη αγωνιστεί στις κορυφαίες διοργανώσεις».



Ερώτηση: Τι σημαίνει για σένα να εκπροσωπείς μια χώρα που έχει περάσει τόσες δυσκολίες, όχι μόνο ποδοσφαιρικά αλλά και κοινωνικά;



«Σημαίνει τα πάντα. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από το ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο μπορεί πραγματικά να αλλάξει ζωές. Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν η καλύτερη απόδειξη. Άνθρωποι από πολλές άλλες χώρες υποστήριξαν την Αϊτή εξαιτίας της ιστορίας της. Σε κάθε παιχνίδι μας υπήρχαν πολλοί που ήθελαν να τα πάμε καλά. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος καταλαβαίνει πόσο σημαντικό ήταν για εμάς.



Η χώρα είχε πραγματικά ανάγκη από κάτι τέτοιο, εξαιτίας όσων περνούσε εκείνη την περίοδο. Όλοι ήταν χαρούμενοι. Δεν συνέβαινε τίποτα αρνητικό. Όπως είπα και πριν, ταξίδεψα ο ίδιος στην Αϊτή μετά το τέλος της διοργάνωσης και επικρατούσε ηρεμία. Δεν υπήρχαν προβλήματα. Πιστεύω ότι όποιος έχει την ευκαιρία, αξίζει να επισκεφθεί την Αϊτή, γιατί είναι μια πραγματικά όμορφη χώρα».



Μιλάς συχνά για την οικογένειά σου. Ποιος άνθρωπος είχε τη μεγαλύτερη επιρροή στην καριέρα σου;



«Χωρίς καμία αμφιβολία, ο πατέρας μου. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έκανε τεράστιες θυσίες για να μπορέσω να παίξω ποδόσφαιρο. Όταν μετακομίσαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πράγματα δεν ήταν καθόλου εύκολα. Ήταν ο μοναδικός που εργαζόταν για να συντηρήσει ολόκληρη την οικογένεια, εμένα και όλα τα αδέλφια μου.



Παράλληλα, τα ποδοσφαιρικά παπούτσια που ήθελα δεν ήταν και τα πιο οικονομικά. Πάντα ονειρευόμουν να φορέσω τα παπούτσια του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο πατέρας μου έπρεπε να κάνει δύσκολες επιλογές: να πληρώσει τον λογαριασμό του ρεύματος ή να μου αγοράσει εκείνα τα παπούτσια. Όταν είσαι παιδί, δεν γνωρίζεις αυτές τις θυσίες. Εκείνος όμως τις έκανε όλες. Πίστεψε σε μένα, δούλεψε ασταμάτητα για να μας φέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες και να μου προσφέρει την εκπαίδευση που έχω σήμερα.



Ήταν αναμφίβολα ο σημαντικότερος άνθρωπος στην πορεία μου. Τεράστια επιρροή είχε και ένας προπονητής μου στην ακαδημία. Ήταν πάντα δίπλα μου, δίνοντάς μου συμβουλές για το παιχνίδι μου, ενώ μετά τις προπονήσεις έμενε μαζί μου για επιπλέον δουλειά στα τελειώματα και στην τεχνική. Υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που επηρέασαν τη ζωή και την καριέρα μου, όμως ο πατέρας μου βρίσκεται ξεκάθαρα στην κορυφή αυτής της λίστας».



Μιλήσαμε για το ποδόσφαιρο της Αϊτής. Ας περάσουμε τώρα στο συλλογικό επίπεδο. Έχεις αγωνιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Βέλγιο, στο Ισραήλ, στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Σε ποια χώρα θεωρείς ότι εξελίχθηκες περισσότερο ως επιθετικός;



«Ειλικρινά, σε όλες. Σε κάθε χώρα όπου αγωνίστηκα έμαθα κάτι διαφορετικό και συνεργάστηκα με διαφορετικούς προπονητές. Αν ένας προπονητής δεν εντόπιζε κάποια αδυναμία μου, ο επόμενος μπορούσε να τη δει και να με βοηθήσει να βελτιωθώ σε έναν άλλο τομέα. Κάθε σύλλογος στον οποίο βρέθηκα μου πρόσφερε κάτι ξεχωριστό. Παράλληλα, αισθάνομαι ότι χρόνο με τον χρόνο γίνομαι καλύτερος και εξελίσσομαι συνεχώς».



Η διαδρομή σου προς το επαγγελματικό ποδόσφαιρο ήταν διαφορετική από εκείνη πολλών άλλων παικτών. Υπήρξε ποτέ στιγμή που σκέφτηκες ότι ίσως να μη ζήσεις από το ποδόσφαιρο;



«Για μένα το ποδόσφαιρο ήταν πάντα πάθος. Δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι «πρέπει να ζήσω από αυτό». Ήταν μια εσωτερική ανάγκη. Ήταν το όνειρο και ο στόχος μου.



Παράλληλα, ένιωθα ασφάλεια γιατί είχα ολοκληρώσει τις σπουδές μου. Ήξερα ότι αν το ποδόσφαιρο δεν εξελισσόταν όπως ήθελα, θα είχα μια εναλλακτική επιλογή. Ταυτόχρονα όμως ήμουν πεπεισμένος ότι, με τη νοοτροπία και την αφοσίωση που είχα στη δουλειά, θα κατάφερνα να πετύχω κάτι σημαντικό στο ποδόσφαιρο. Αυτό θα μου έδινε τη δυνατότητα να βοηθήσω την οικογένειά μου, τον πατέρα και τη μητέρα μου.



Ακόμη και όλα όσα κάνω σήμερα στην Αϊτή δεν θα μπορούσα να τα πραγματοποιήσω χωρίς το ποδόσφαιρο. Δεν θα είχα τη δυνατότητα να στηρίζω τους γονείς και την οικογένειά μου με τον τρόπο που το κάνω σήμερα. Ήξερα πως, αν συνέχιζα να δουλεύω σκληρά, το ποδόσφαιρο θα άλλαζε προς το καλύτερο τη ζωή μου και τη ζωή της οικογένειάς μου».



Όταν μετακόμισες στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχες περισσότερο στο μυαλό σου να βοηθήσεις την οικογένειά σου ή να ακολουθήσεις το όνειρό σου;



«Όταν προέρχεσαι από την Αϊτή, δεν σκέφτεσαι ότι θα γίνεις επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Απλώς παίζεις ποδόσφαιρο.



Όταν πήγα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το πρώτο πράγμα που μου είπαν οι γονείς μου ήταν ότι η εκπαίδευση είναι πάνω απ' όλα. Μπορούσα να ασχοληθώ με τον αθλητισμό για να παραμένω δραστήριος, όμως ο βασικός λόγος που βρέθηκα εκεί ήταν για να σπουδάσω.



Οι γονείς μου επέμεναν πάντα να ολοκληρώσω τις σπουδές μου και να πάω στο πανεπιστήμιο, γιατί στο ποδόσφαιρο μπορούν να συμβούν τα πάντα. Παράλληλα, το γεγονός ότι ζούσα σε μια χώρα με τόσες πολλές ευκαιρίες μού επέτρεψε να δοκιμάσω διαφορετικά αθλήματα. Έπαιξα μπάσκετ, αμερικανικό ποδόσφαιρο και φυσικά ποδόσφαιρο».



Πώς θα περιέγραφες τον σημερινό Φραντζί Πιερό ως ποδοσφαιριστή;



«Θεωρώ ότι πλέον είμαι ένας πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής. Είμαι επίσης ένας δυνατός παίκτης, με έντονη φυσική παρουσία, που μπορεί να προσφέρει πολλά διαφορετικά πράγματα μέσα στο γήπεδο.



Είμαι ένας επιθετικός που μπορεί να κινείται σε πολλούς χώρους, αλλά ταυτόχρονα είμαι ιδιαίτερα επικίνδυνος μέσα στην περιοχή. Μπορώ να βοηθήσω την ομάδα με πολλούς τρόπους. Όλα εξαρτώνται από το σύστημα παιχνιδιού και από το τι ζητά κάθε προπονητής.



Αν χρειαστεί να γυρίσω πιο πίσω για να πάρω την μπάλα, να παίξω με τη μία ή να κινηθώ στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, μπορώ να το κάνω. Το παιχνίδι μου έχει πολλές πτυχές και στο τέλος όλα εξαρτώνται από το τι χρειάζεται η ομάδα και τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται».



Ακούγεται ότι αυτό το καλοκαίρι μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την καριέρα σου. Πώς βιώνεις αυτή την περίοδο και πώς αντιμετωπίζεις όλες αυτές τις φήμες;



«Ναι, είναι αλήθεια ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δέχομαι αρκετά τηλεφωνήματα και υπάρχουν προτάσεις. Αυτή τη στιγμή, όμως, ο βασικός μου στόχος είναι να συνεχίσω να δουλεύω και να παραμένω στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.



Για μένα, το σημαντικότερο είναι να βρεθώ σε έναν σύλλογο που πραγματικά με θέλει. Είμαι ανοιχτός σε πολλές επιλογές, όμως η επόμενη κίνησή μου πρέπει να έχει νόημα για την καριέρα μου, ειδικά μετά τη συμμετοχή μου σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.



Είμαι έτοιμος για ό,τι φέρει το μέλλον. Παράλληλα, εξακολουθώ να δεσμεύομαι με συμβόλαιο από την ομάδα μου».



Έχεις δηλώσει ότι η προοπτική να αγωνιστείς στην Ισπανία σε ελκύει ιδιαίτερα. Τι είναι αυτό που σε γοητεύει περισσότερο στη La Liga;



«Είναι ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα στον κόσμο. Κάθε ποδοσφαιριστής ονειρεύεται να αγωνιστεί εκεί. Παράλληλα, έχεις την ευκαιρία να αντιμετωπίσεις ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα, ενώ και οι υπόλοιποι σύλλογοι διαθέτουν εξαιρετική ποιότητα, συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έχουν ποδοσφαιριστές πολύ υψηλού επιπέδου.



Πιστεύω ότι είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο θα μπορούσα να ταιριάξω απόλυτα και να χτίσω μια πολύ καλή καριέρα. Αισθάνομαι έτοιμος και, αν κάποια ισπανική ομάδα ενδιαφερθεί για μένα ή θελήσει να με αποκτήσει, θεωρώ πως θα πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία.



Έχω ήδη αντιμετωπίσει ισπανική ομάδα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω από κοντά τον τρόπο που αγωνίζονται. Μου αρέσει το στιλ παιχνιδιού τους και γενικότερα όλα όσα χαρακτηρίζουν το πρωτάθλημα. Θα δούμε τι θα συμβεί στο μέλλον, όμως σίγουρα θα ήμουν θετικός στο ενδεχόμενο να αγωνιστώ στην Ισπανία».



Κλείνοντας, πώς θα ήθελες να θυμούνται τον Φρανζί Πιερό σε δέκα χρόνια; Για τα γκολ του ή για όσα πρόσφερε στο ποδόσφαιρο της Αϊτής;



«Θα ήθελα να με θυμούνται ως μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Όχι μόνο για τα γκολ ή τις επιτυχίες μου, αλλά και για τον χαρακτήρα μου, για όσα κατάφερα με τους συλλόγους στους οποίους αγωνίστηκα και με την εθνική ομάδα της Αϊτής.



Πιστεύω ότι, αν δεν ενώσεις όλα τα κομμάτια της διαδρομής μου, είναι αδύνατο να κατανοήσεις πραγματικά την καριέρα και τη ζωή μου. Αν κάποιος δει συνολικά όλες τις εμπειρίες, τα διαφορετικά στάδια της πορείας μου και όλα όσα έχω ζήσει, τότε θα μπορέσει να καταλάβει πολύ καλύτερα ποιος ήταν πραγματικά ο Φρανζί Πιερό ως ποδοσφαιριστής».

