Σοκ με Μαντσίνι στον ΑΠΟΕΛ

Ο Ντάνιελ Μαντσίνι μπαίνει στο χειρουργείο και θα μείνει στα "πιτς" κοντά στους τρεις μήνες.

Μεγάλος άτυχος της προετοιμασίας του ΑΠΟΕΛ ο Αργεντινός πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού, που από το β' μισό της περσινής σεζόν άφησε αποχώρησε από τους Πράσινους για την ομάδα της Λευκωσίας.

Ο Μαντσίνι αποχώρησε τραυματίας από το προχθεσινό φιλικό απέναντι στην Al Fayha, μετά από κτύπημα στον ώμο.

Οι ιατρικές εξετάσεις κατέδειξαν ρήξη της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης και αποφασίστηκε να μπει στο χειρουργείο άμεσα. Η επέμβαση θα γίνει στη Γερμανία και συγκεκριμένα στην Κολονία.

Εκτιμάται ότι ο χρόνος απουσίας του, θα είναι ενδεχομένως κοντά στους 3 μήνες.