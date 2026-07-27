Ο Γιοβάνοβιτς τον είχε ξεχωρίσει το 2022, ο Ηρακλής τον έφερε στην Ελλάδα

Από το focus του άλλοτε τεχνικού των «πρασίνων», μέχρι τη μεταγραφή στον «Γηραιό». Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον Ισπανό μεσοεπιθετικό.

Ο Ηρακλής έφερε στην Θεσσαλονίκη και έντυσε στα «κυανόλευκα» τον Ίβι Λόπεθ.

Ο 32χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός αφήνει πίσω του μία πλούσια εξαετία στη Ράκοβ, με την οποία κατέγραψε 172 συμμετοχές, 62 γκολ και 39 ασίστ, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του συλλόγου.

Μπορεί να έρχεται ως πρωτάρης στην ελληνική ποδοσφαιρική σκηνή, ωστόσο (κάνοντας rewind στο χρόνο) είχε απασχολήσει τον Παναθηναϊκό αρκετά χρόνια πριν από τη τωρινή συμφωνία με τον «Γηραιό».

Το... κλικ στον Παναθηναϊκό

Γυρίζοντας το ρολόι στα τέλη Ιουλίου του 2022, ο Παναθηναϊκός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε ήδη ολοκληρώσει τις μεταγραφές των Λοντίγκιν, Γκάνεα και Τσέριν, αναζητώντας παράλληλα έναν ποδοσφαιριστή με δημιουργικά χαρακτηριστικά για τη μεσοεπιθετική γραμμή.

Μία από τις περιπτώσεις που είχαν περάσει από το μικροσκόπιο του Σέρβου τεχνικού ήταν κι αυτή του Ίβι Λόπεθ, ο οποίος αγωνιζόταν στη Ράκοβ μαζί με τους Έλληνες διεθνείς, Γιάννη Παπανικολάου και Στράτο Σβάρνα.

Ο Ισπανός είχε περάσει θετικά από το πρώτο στάδιο αξιολόγησης του Γιοβάνοβιτς, ο οποίος εκτίμησε τα δημιουργικά χαρακτηριστικά και την ικανότητά του στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Ωστόσο, η υπόθεση δεν προχώρησε.

Εκείνη την περίοδο η Ράκοβ είχε ανανεώσει (προσφάτως) το συμβόλαιό του έως το καλοκαίρι του 2026 και παρότι δεν ήταν απολύτως αρνητική στην προοπτική πώλησης, ζητούσε ένα ποσό που δεν άφηνε μεγάλα περιθώρια διαπραγμάτευσης, καθώς ο Λόπεθ αποτελούσε το μεγάλο αστέρι της ομάδας.

Οι ομάδες που εμφανίστηκαν

Παρά το γεγονός ότι συνέχισε να πρωταγωνιστεί στην Πολωνία, κατακτώντας τίτλους και διατηρώντας εντυπωσιακούς αριθμούς σε γκολ και ασίστ, ο Ίβι Λόπεθ δεν βρέθηκε στο επίκεντρο έντονου μεταγραφικού ενδιαφέροντος τα επόμενα χρόνια.

Τα μοναδικά αξιόπιστα δημοσιεύματα που προέκυψαν αφορούσαν την πιθανότητα επιστροφής του στην Ισπανία για λογαριασμό της Ρεάλ Σαραγόσα, όταν πλέον πλησίαζε η ολοκλήρωση του συμβολαίου του με τη Ράκοβ.

Παράλληλα, τον Μάιο του 2026 το όνομά του συνδέθηκε και με τη Βίσλα Κρακοβίας. Σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα είχαν γίνει διερευνητικές επαφές, ωστόσο η υπόθεση έκλεισε σχεδόν άμεσα, καθώς ο ιδιοκτήτης της Βίσλα, Γιάροσλαβ Κρουλέφσκι, διέψευσε δημόσια το ενδιαφέρον,

Τελικά, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Ράκοβ, ο Ίβι Λόπεθ έμεινε ελεύθερος και ο Ηρακλής κινήθηκε αποφασιστικά για την απόκτησή του.