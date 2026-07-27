Φαβορί για την απόκτηση του Χέντερσον η Τσέλσι

Η Τσέλσι είναι το πρώτο φαβορί για την απόκτηση του Τζόρνταν Χέντερσον.

Κοντά στην απόκτηση του Τζόρνταν Χέντερσον είναι η Τσέλσι. Ο διεθνής μέσος είναι στην πόρτα της εξόδου από την Μπρέντφορντ και οι «μπλε» είναι πρώτο φαβορί για την μεταγραφή του.

Ο Χέντερσον την περασμένη σεζόν μέτρησε 34 συμμετοχές, με 1 γκολ και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Να θυμίσουμε ότι ο Άγγλος ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε σοβαρά στον καρπό του, κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και αναγκάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.