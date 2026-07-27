Φαβορί για την απόκτηση του Χέντερσον η Τσέλσι

Κοντά στην απόκτηση του Τζόρνταν Χέντερσον είναι η Τσέλσι. Ο διεθνής μέσος είναι στην πόρτα της εξόδου από την Μπρέντφορντ και οι «μπλε» είναι πρώτο φαβορί για την μεταγραφή του.
Ο Χέντερσον την περασμένη σεζόν μέτρησε 34 συμμετοχές, με 1 γκολ και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Να θυμίσουμε ότι ο Άγγλος ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε σοβαρά στον καρπό του, κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και αναγκάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.
🚨🔵 BREAKING: Chelsea lead race to sign Jordan Henderson as new midfielder, another surprise for #CFC.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026
Henderson can leave Brentford on a free transfer and Chelsea are ahead in race with two more clubs for England international.
Former Liverpool midfielder, open to the move. pic.twitter.com/J7SngAluIT