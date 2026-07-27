Συναγερμός σε πτήση Αθήνα – Πάρος: Αναγκαστική προσγείωση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μετά από ένδειξη φωτιάς

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πραγματοποίησε αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάρος, έπειτα από την εκδήλωση έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα κινδύνου, καθώς αναφέρθηκε φωτιά σε χώρο του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η άμεση επιστροφή και η αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, ενώ όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στους απαραίτητους ελέγχους για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε το συμβάν διερευνώνται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση της φωτιάς ή τα αίτια που την προκάλεσαν.

Πηγή: newsit.gr