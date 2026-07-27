Ο Αϊτόρ της Βραζιλίας: Το εντυπωσιακό ξεκίνημα, η πτώση και γιατί δεν έμεινε στη Βιτόρια

Μπορεί ο 30χρονος μεσοεπιθετικός να είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό, όμως η τελευταία του θητεία στη χώρα της Λατινικής Αμερικής είχε αρκετές ανατροπές. Το SDNA κάνει το «ταμείο» της παρουσίας του στη Βιτόρια πριν από το deal με τον ΟΦΗ.

Ο Αϊτόρ επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΟΦΗ, δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό το 2024 και έπειτα από μία ιδιαίτερη εμπειρία στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.

Ο 30χρονος Ισπανός εξτρέμ φόρεσε τη φανέλα της Βιτόρια για ένα χρόνο (2025-26), ολοκληρώνοντας τη θητεία του με 36 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ. Ωστόσο, η παρουσία του στη βραζιλιάνικη ομάδα είχε δύο εντελώς διαφορετικές όψεις.

Το εντυπωσιακό ξεκίνημα

Προσαρμόστηκε γρήγορα στις απαιτήσεις της Serie A Βραζιλίας και αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές της Βιτόρια στο δεύτερο μισό του 2025.

Με την ποιότητά του στο ένας εναντίον ενός, τις εκτελέσεις στατικών φάσεων και τη δημιουργία ευκαιριών, βοήθησε σημαντικά την ομάδα στην προσπάθεια παραμονής της στην κορυφαία κατηγορία.

Τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ τον χαρακτήριζαν μία από τις πιο επιτυχημένες προσθήκες εκείνης της μεταγραφικής περιόδου, ενώ οι εμφανίσεις του είχαν αφήσει θετικό αποτύπωμα, τόσο στους ανθρώπους του συλλόγου όσο και στους οπαδούς της Βιτόρια.

Η αλλαγή σκηνικού

Η εικόνα άρχισε να διαφοροποιείται μέσα στο 2026.

Έχασε σταδιακά τη θέση του στο βασικό σχήμα. Η απόδοσή του παρουσίασε πτώση, οι συμμετοχές του μειώθηκαν αισθητά και σε ορισμένα παιχνίδια έγινε ακόμη και αποδέκτης αποδοκιμασιών από την εξέδρα.

Ο προπονητής, Ζαίρ Βεντούρα, έσπευσε να τον στηρίξει δημόσια, σημειώνοντας πως ο Αϊτόρ είχε χάσει την αυτοπεποίθησή του και χρειαζόταν χρόνο και εμπιστοσύνη για να επιστρέψει στα γνωστά του επίπεδα.

Η κατάσταση δεν άλλαξε. Ένας μικροτραυματισμός επιδείνωσε τη θέση του στο ροτέισον, με αποτέλεσμα να μείνει πίσω στις επιλογές της τεχνικής ηγεσίας και να αγωνιστεί ελάχιστα στο δεύτερο μισό της χρονιάς.

Τα προσωπικά ζητήματα και το διαζύγιο

Την ίδια περίοδο ο Αϊτόρ αντιμετώπιζε και προσωπικά προβλήματα, με τη διοίκηση της Βιτόρια να εγκρίνει αίτημά του για πρόωρη επιστροφή στην Ισπανία ώστε να βρεθεί κοντά στην οικογένειά του.

Παρότι αρχικά οι Βραζιλιάνοι δεν είχαν αποκλείσει την επιστροφή του στα πλάνα της ομάδας, τελικά οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους, παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του είχε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027.

Η Βιτόρια ήθελε να του δώσει μία ακόμη ευκαιρία

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και στις αρχές Ιουλίου, η Βιτόρια δεν είχε πάρει οριστική απόφαση να κλείσει τον κύκλο του Αϊτόρ.

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Φάμπιο Μότα, είχε δηλώσει δημόσια ότι η ομάδα είτε θα αποκτούσε έναν νέο αριστερό εξτρέμ, είτε θα προσπαθούσε να... «ανακτήσει» τον Ισπανό, δείχνοντας πως στον σύλλογο υπήρχε ακόμη η πίστη ότι μπορούσε να επιστρέψει στα επίπεδα που είχε δείξει κατά τους πρώτους μήνες της παρουσίας του στη Βραζιλία.

Η εξέλιξη, όμως, ήταν διαφορετική.

Η συνεργασία λύθηκε οριστικά, ο Αϊτόρ έμεινε ελεύθερος και ο ΟΦΗ κινήθηκε άμεσα για να ολοκληρώσει μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του καλοκαιριού στην εγχώρια σκηνή, επαναφέροντας στην Ελλάδα έναν ποδοσφαιριστή που πριν από λίγα χρόνια αποτελούσε έναν από τους κορυφαίους εξτρέμ της Super League.