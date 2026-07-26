Για πρώτη φορά στην ιστορία, η Εθνική πόλο είναι στην κορυφή του κόσμου! Πανάξια, με 15-14, σε ματς θρίλερ, η Ελλαδάρα πήρε τον τελικό με την Ουγγαρία δικαιώνοντας τις προσπάθειες γενιών και γενιών που πάλευαν για το χρυσό!

Η πιο μεγάλη γαλανόλευκη στιγμή έφτασε. Η Ελλάδα αντιμέτωπη με την πανίσχυρη Ουγγαρία, ψάχνοντας το... απωθημένο της. Το πρώτο χρυσό της ιστορίας της μετά από 18 συνολικά μετάλλια στις μεγάλες διοργανώσεις.

Πολύ διαφορετικός ο τελικός στο ξεκίνημα συγκριτικά με αυτό που περιμέναμε, αλλά και τον χθεσινό ημιτελικό της Ελλάδας απέναντι στην Ιταλία. Η ένταση και οι μονομαχίες έφυγαν, τα εντυπωσιακά γκολ ήρθαν με τις δύο ομάδες να κάνουν... επιθετική παράσταση.

Οκτώ γκολ στην πρώτη περίοδο και καλό προβάδισμα για τους παίκτες του Βλάχου. Με πέντε διαφορετικούς σκόρερ η «Γαλανόλευκη» έφυγε στο +2 (5-3). Ο Αργυρόπουλος άνοιξε το σκορ από το πέναλτι, Παπαναστασίου-Σκουμπάκης και Γαρδίκας με τρομερά σουτ αύξησαν τη διαφορά και ο Κάκαρης σκόραρε από το φουνταριστό με αντίπαλο όλη την ομάδα των Ούγγρων.

Λίγες λύσεις επιθετικά βρήκαν οι Ούγγροι απέναντι στην πολυπρόσωπη άμυνα και τον σταθερό Τζωρτζάτο. Μάνχερτς και Βίσμεγκ κράτησαν σε απόσταση αναπνοής τους Μαγυάρους πριν ο Άνταμ Νάγκι κάνει το 5-4 στην αρχή του δεύτερου οκταλέπτου.

Ο Πούρος σκόραρε για πρώτη φορά, γράφοντας το 6-4 με τους Ούγγρους να αντιδρούν. Δύο συνεχόμενα γκολ από τους Άκος Νάγκι και Βίγκβαρι και 6-6. Ο Σκουμπάκης με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα με εξαιρετικό σουτ έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Ελλάδα στο τέλος του ημιχρόνου (7-6).

Άμεση απάντηση ξανά για τους Μαγυάρους για το 7-7 με τον Γιάνσικ, όμως ο «καυτός» από χθες Γκιουβέτσης είχε άλλα σχέδια. Ίδιο σημείο με χθες, ίδιο οκτάλεπτο ίδια κατάληξη και 8-7. Μία σου και μία μου (και) στο τρίτο οκτάλεπτο με τον Μάνχερτς να ισοφαρίζει ξανά (8-8).

Το θρίλερ παρέμενε και ψάχναμε ποιος εκ των δύο «τιτάνων» θα λυγίσει. Ο Ζάλανκι έβαλε για πρώτη φορά μπροστά τους Ούγγρους (8-9), όμως με τους Γκιουβέτση-Σκουμπάκη να κουβαλούν ξανά, η Ελλάδα επέστρεψε και έκανε το 10-9. Ο Βίγκβαρι ισοφάρισε με τον Πούρο να δίνει ξανά το προβάδισμα στη γαλανόλευκη στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου (11-10).

Παπαναστασίου και Ζάλανκι αντίστοιχα έγραψαν το 12-11 και κάπου εκεί ήρθε η κρητική ώρα. Ο Σκουμπάκης «όπλισε», σκόραρε δις και έστειλε την Ελλάδα αγκαλιά με το χρυσό, καθώς προηγήθηκε με 3 γκολ (14-11) τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη. Ο Ζάλανκι κρατούσε μόνος του τους Μαγυάρους, σκοράροντας δις και μετατρέποντας το 14-11 σε 14-13 στο τελευταίο δίλεπτο του μεγάλου τελικού.

Οι Ούγγροι ισοφάρισαν αλλά η Γαλανόλευκη ψυχή είπε όχι. Είπε όχι σε έναν ακόμα χαμένο τελικό. Τελευταία επίθεση, υποδειγματική ανάπτυξη και κεραυνός του Αργυρόπουλου για το 15-14 που έστειλε στην κορυφή του κόσμου την Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της!

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 2-3, 4-4, 4-4

Ελλάδα: Αλαφραγκής, Ανδρεάδης, Αργυρόπουλος-Κανακάκης 2, Χαλυβόπουλος, Χατζής, Γκιουβέτσης 2, Κάκαρης 1, Γαρδίκας 1, Καλογερόπουλος, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου 2, Σκουμπάκης 5, Πούρος 2, Σπάχιτς, Τζωρτζάτος

Ουγγαρία: Κσόμα, Μπούριαν, Mάνχερτς 3, Άκος Νάγκι 1, Βάργκα, Άνταμ Νάγκι 1, Φέγκετε 1, Ζαλάνκι 4, Κόβατς, Βιγκβάρι 2, Γιάνσικ 1, Γκιάπιας, Βίσμεγκ 1, Σάλαι