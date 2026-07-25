Με 7 γκολ από τους διεθνείς του Παναθηναϊκού, τρία από τον παικταρά Αργυρόπουλο και τον κίπερ Τζωρτζάτο να υψώνει τείχος, η Ελλάδα πέρασε στον τελικό νικώντας 10-9 την πανίσχυρη Ιταλία!

Ήταν όλοι τους υπέροχοι. Ο Τζωρτζάτος «καθάρισε» στην άμυνα, οι Γκιουβέτσης-Αργυρόπουλος ανέλαβαν στην επίθεση και η Ελλάδα βρίσκεται για έκτη φορά στην ιστορία της σε τελικό. Στόχος το χρυσό, το μοναδικό «απωθημένο» των παικτών του Θοδωρή Βλάχου.

7 γκολ από παίκτες του «Τριφυλλιού»

Πρωταγωνιστές οι παίκτες του Παναθηναϊκού και στον σημερινό ημιτελικό, με τον Γκιουβέτση να είναι ο πρώτος γαλανόλευκος σκόρερ με τρία γκολ, τον Σκουμπάκη να προσθέτει άλλα δύο, ενώ από ένα τέρμα σκόραραν οι Καλογερόπουλος και Χαλυβόπουλος.

Στους «4» του Σίδνεϊ και του Παγκοσμίου Κυπέλλου για μία ακόμα φορά η Εθνική Ελλάδος, η οποία αντιμετώπισε την Ιταλία σε μία κλασσική μονομαχία, ψάχνοντας τον 6ο της τελικό σε επίπεδο ανδρών και το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση.

Ο Τζωρτζάτος κράτησε όρθια την Ελλάδα

Με αρκετή ένταση, όπως περιμέναμε και όπως αναμένεται ένα παιχνίδι Ελλάδας - Ιταλίας τα πρώτα λεπτά και το πρώτο οκτάλεπτο του αγώνα. Ο εντυπωσιακός Παναγιώτης Τζωρτζάτος σήκωσε... τείχος στην άμυνα, όμως επιθετικά οι διεθνείς μας δεν βρήκαν τις λύσεις.

Οι Ιταλοί άνοιξαν το σκορ με τον Ντόλτσε (1-0) σε επίθεση με παίκτη παραπάνω. Τρία δοκάρια για την Ελλάδα με τους Παπαναστασιόυ-Σκουμπάκη και τον δεύτερο να ισοφαρίζει σε 1-1 για την «Γαλανόλευκη». Ο Γκεράτο με ένα εντυπωσιακό σουτ 45'' πριν τη λήξη της περιόδου έβαλε ξανά μπροστά τη «σετεμπέλο» (2-1).

«Γεμάτο» το δεύτερο οκτάλεπτο με την Εθνική να χάνει μία μεγάλη ευκαιρία, μετά την αποβολή δίχως αντικατάσταση του Ντελ Μπάσο. Γρήγορη ανατροπή με Χαλυβόπουλο και πέναλτι του Καλογερόπουλου (2-3), με τους Ιταλούς να ισοφαρίζουν άμεσα σε 3-3 με τον Φερέρο. Χτύπημα εκτός φάσης του Ντελ Μπάσο και τέσσερα λεπτά η Ελλάδα με παίκτη παραπάνω, από τις στιγμές που αλλάζουν το ματς, όμως όχι σήμερα.

Το πέναλτι μπορεί να χάθηκε από τον Αργυρόπουλο, όμως ο σταρ της Φερεντσβάρος με δύο προσωπικά γκολ έκανε το 5-3 για την Ελλάδα, η οποία ενώ είχε όλα τα φόντα να ξεφύγει στο σκορ, τα.... θαλάσσωσε και οι Ιταλοί μείωσαν στο 5-4 του ημιχρόνου με τον Ιόκι Γκράτα.

Ο Γκιουβέτσης ανέλαβε και ο Σκουμπάκης αποτελείωσε την Ιταλία

«Φουριόζα» η Γαλανόλευκη στο τρίτο οκτάλεπτο, αναγκάζοντας τον κόουτς των Ιταλών να καλέσει εσπευσμένα τάιμ άουτ μέσα σε λίγα λεπτά. Και αυτό γιατί ο Κώστας Γκιουβέτσης πήρε από το... χέρι την Ελλάδα και με δύο προσωπικά γκολ την έστειλε στο +3 για πρώτη φορά στο ματς (7-4), πριν ο Κανέλα με τον Κοντέμι μειώσουν προσωρινά σε 7-6 για τους Ιταλούς.

Από μία αποβολή με αντικατάσταση για τις δύο ομάδες στο τελευταίο οκτάλεπτο, με το 7-6 να παραμένει για την Ελλάδα. Κερδισμένο πέναλτι στην κόντρα για τη Γαλανόλευκη, καθώς ο Παπαναστασίου ανατράπηκε από τον Ιόκι Γκράτα. 8-6 για την Γαλανόλευκη με τον ψύχραιμο Γκιουβέτση.

Και στο πιο κομβικό σημείο του ματς, ο Σκουμπάκης αποτελείωσε τους Ιταλούς. «Όπλισε», σκόραρε και έστειλε ξανά στο +3 την Ελλάδα για το 9-6, πέντε λεπτά πριν τη λήξη. Άμεση μείωση του σκορ για τη «σετεμπέλο» με τον Καρνεσέκι να κάνει το 9-7, αλλά τον χρόνο να πιέζει ασφυκτικά τους Ιταλούς.

Ξανά ο Καρνεσέκι για το 9-8 με το χρονόμετρο να λέει 1:18 για τη λήξη. Αλλά η Εθνική μας έμοιαζε έτοιμη για έναν ακόμα τελικό και το γκολ-πέναλτι του Αργυρόπουλου (10-8) σφράγισε μία πανάξια πρόκριση, στον έκτο τελικό της ιστορίας της. Τρίτο συνεχόμενο γκολ για τον Καρνεσέκι για το 10-9 με 40'' να απομένουν για το τέλος του ματς.





Η Εθνική όμως δεν είχε διάθεση για άλλα αστεία. Ο Τζωρτζάτος με μία ακόμα απόκρουση έστειλε την Ελλάδα στον αυριανό τελικό κόντρα στην Ουγγαρία, ψάχνοντας το πρώτο χρυσό της ιστορίας της. Η Εθνική όμως δεν είχε διάθεση για άλλα αστεία. Ο Τζωρτζάτος με μία ακόμα απόκρουση έστειλε την Ελλάδα στον αυριανό τελικό κόντρα στην Ουγγαρία, ψάχνοντας το πρώτο χρυσό της ιστορίας της.

Τα οκτάλεπτα: 1-2, 4-2, 2-2, 3-3

ΙΤΑΛΙΑ (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Γκουεράτο 1, Κανέλα 1, Φερέρο 1, Ντόλτσε 1, Τζιανάτσα, Ιόκι Γκράτα 1, Ντελ Μπάσο, Κοντέμι 1, Καρνεζέκι 3, Νικόζια, Αλεζιάνι, Μπαλτζαρίνι



ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 2, Γκιουβέτσης 3, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου, Πούρος, Καλογερόπουλος 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαϊδης, Γαρδίκας, Ανδρεάδης, Σπάχιτς