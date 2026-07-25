Οι αυξήσεις στα φοιτητικά ενοίκια εξαπλώνονται σε όλη την Ελλάδα

Οι αυξήσεις δεν περιορίζονται πλέον στα ακριβά νησιά αλλά αγγίζουν και πόλεις με χαμηλότερα ενοίκια - Οι τιμές σε 21 φοιτητουπόλεις

Οι τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, με τις ανατιμήσεις να μην περιορίζονται πλέον μόνο στις παραδοσιακά ακριβές και τουριστικές αγορές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos Insights για το 2ο τρίμηνο του 2026 δείχνουν ότι οι πιέσεις επεκτείνονται πλέον και σε οικονομικότερες φοιτητουπόλεις της Ελλάδας, αποτυπώνοντας μια ευρύτερη μεταβολή στην αγορά κατοικίας.

Οι υψηλότερες τιμές ενοικίων εξακολουθούν να εντοπίζονται κυρίως σε πόλεις και νησιωτικούς προορισμούς με έντονη τουριστική δραστηριότητα, όπου η φοιτητική ζήτηση συνυπάρχει με την ευρύτερη ζήτηση για κατοικία. Την ίδια στιγμή, σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται και σε πιο προσιτές φοιτητουπόλεις όπως η Δράμα, για παράδειγμα που παραμένει από τις πιο οικονομικές πόλεις για ενοικίαση φοιτητικής κατοικίας, αλλά καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στην Ελλάδα (+15,2%). Αυτό δείχνει ότι οι πιέσεις στην αγορά ενοικίων έχουν γενικευτεί. H μελέτη του Spitogatos Insights καταγράφει επίσης την εξέλιξη της μέσης ζητούμενης τιμής (ΜΖΤ) ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών στην Αττική, που παραμένουν αρκετά υψηλές ανά τετραγωνικό μέτρο.

Τις υψηλότερες ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφουν η Κέρκυρα με ΜΖΤ 13,4 ευρώ/τ.μ., η Ρόδος με 13,3 ευρώ/τ.μ. και το Ρέθυμνο με 13,2 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν τα Χανιά με 12,9 ευρώ/τ.μ. και το Ηράκλειο με 12,0 ευρώ/τ.μ.

Στον αντίποδα, η χαμηλότερη ΜΖΤ εντοπίζεται στη Λαμία με 6,8 ευρώ/τ.μ., ενώ στις πιο προσιτές φοιτητουπόλεις συγκαταλέγονται επίσης το Αγρίνιο και η Δράμα με 7,2 ευρώ/τ.μ., οι Σέρρες και η Σάμος με 7,3 ευρώ/τ.μ.

Σε επίπεδο ετήσιων μεταβολών, τη μεγαλύτερη αύξηση καταγράφει η Ρόδος (+16,6%), ενώ σημαντική άνοδος σημειώνεται επίσης στη Δράμα (+15,2%), στη Χίο (+13,1%), στην Καστοριά (+12,3%) και στο Ηράκλειο (+12,0%). Αντίθετα, μειώσεις στις ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών καταγράφονται στη Σπάρτη (-8,6%), στο Αγρίνιο (-2,2%) και στα Τρίκαλα (-0,6%), ενώ σε Βόλο, Πάτρα, Ρίο και Κατερίνη οι τιμές παραμένουν σταθερές σε ετήσια βάση.

Tα στοιχεία αναδεικνύουν ανοδική, αλλά ανομοιογενή, εικόνα της ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Πηγή: newsit.gr