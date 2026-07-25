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Δύο σερί γκολ του Γκιουβέτση για το 7-4 και το πρώτο +3 της Ελλάδας (vid)

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Ο Γκιουβέτσης ανέλαβε στο τρίτο οκτάλεπτο και έστειλε για πρώτη φορά στο +3 την Ελλάδα απέναντι στην Ιταλία.

Δείτε το βίντεο:

 

Δύο σερί γκολ του Γκιουβέτση για το 7-4 και το πρώτο +3 της Ελλάδας (vid)