Στο Λαύριο το Τρόπαιο της ΑΕΚ (pics)

Το tour του Τροπαίου της ΑΕΚ συνεχίζεται καθώς βρέθηκε στην πόλη του Λαυρίου.

Όσοι φίλοι της ΑΕΚ βρέθηκαν εκεί δίνοντας δυναμικό παρών φωτογραφήθηκαν με το Τρόπαιο, ενώ παρών ήταν και πολλά μικρά παιδιά όπως φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες.

Στην εκδήλωση βρέθηκε και ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, που έχει ισχυρή σχέση με τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ Μάριο Ηλιόπουλο.

«Το Τρόπαιο της πρωταθλήτριας 2026 βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Λαύριο και οι φίλοι της ΑΕΚ στην περιοχή είχαν την ευκαιρία να το δουν και να φωτογραφηθούν μαζί του» , αναφέρει η σχετική ενημέρωση της ΑΕΚ.