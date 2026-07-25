Ανοίγει το σκορ ο Ολυμπιακός με τον Ελ-Κααμπί (vid)

Οι ερυθρόλευκοι κάνουν το 0-1 στο φιλικό με την ΑΖ Άλκμααρ στο 24ο λεπτό, όταν μετά από βολίδα του Έσε και ασταθή απόκρουση του τερματοφύλακα, ο Ελ-Κααμπί πήρε το ριμπάουντ και είχε εύκολο έργο για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα…