Αποχώρησε με ενοχλήσεις ο Έσε (vid)

Ο πολύ εκνευρισμένος Σαντιάγκο Έσε έγινε αλλαγή στο 36ο λεπτό του φιλικού με την Άλκμααρ, αφού μία κλωτσιά εκτός φάσης του προκάλεσε έντονες ενοχλήσεις, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μην παίρνει το παραμικρό ρίσκο.