Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Αποχώρησε με ενοχλήσεις ο Έσε (vid) 25-07-2026 16:50 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο πολύ εκνευρισμένος Σαντιάγκο Έσε έγινε αλλαγή στο 36ο λεπτό του φιλικού με την Άλκμααρ, αφού μία κλωτσιά εκτός φάσης του προκάλεσε έντονες ενοχλήσεις, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μην παίρνει το παραμικρό ρίσκο. Ιωάννα Τούνη: Ίντριγκα στη Μύκονο με τη Ρία Ελληνίδου - Ρεπόρτερ τη ρώτησε ευθέως για τη νυν του Δημήτρη Αλεξάνδρου dailymedia.gr Τρομακτική εκτόξευση: Η σχολή που ανέβηκε 7.570 μόρια στις Πανελλήνιες του 2026 instanews.gr Νεκρός στα 27 του: Το άδοξο τέλος του εκρηκτικού φόργουορντ της Α1 που είχε 28 πόντους και 8 ριμπάουντ μέσο όρο menshouse.gr Βρες την πρωτεύουσα 10 χωρών: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το δύσκολο κουίζ γεωγραφίας ανήκεις στο top των πιο διαβασμένων Ελλήνων menshouse.gr Κρυμμένη από τον αλγόριθμο: Η καλύτερη ταινία για να δεις στο Netflix το Σαββατοκύριακο menshouse.gr Σκάει η βόμβα Δήμου Βερύκιου dailymedia.gr Ανατροπή με ξεκάθαρο προβάδισμα: Πολύ μεγάλη έκπληξη σε νέα δημοσκόπηση instanews.gr Η καλύτερη… καλοκαιρινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ menshouse.gr Αποχώρησε με ενοχλήσεις ο Έσε (vid) SHARE