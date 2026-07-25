Ο Ολυμπιακός βρέθηκε μπροστά με 2-0 κόντρα στην Άλκμααρ, ωστόσο στο τέλος δεν παρουσιάστηκε σοβαρός, γκρέμισε ό,τι έχτιζε και οι Ολλανδοί μέσα σε 15΄ λεπτά ανέτρεψαν το σκορ και πήραν τη νίκη

Τέλος στα φιλικά προετοιμασίας στην Ολλανδία για τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να αποχωρούν με... πικρή γεύση, καθώς μετά την ήττα από την Αντβέρπ, δεν τα κατάφεραν ούτε ενάντια στην Άλκμααρ και γνώρισαν νέα ήττα, με ανατροπή αυτή τη φορά, με σκορ 3-2.

Οι Πειραιώτες είχαν ξεκινήσει δυνατά στο ματς και στεκόντουσαν πολύ καλά στον αγωνιστικό, βρέθηκαν μπροστά με 2-0, δεν δεχόντουσαν ευκαιρίες, όμως στο τέλος έπεσε η απόδοσή τους και οι Ολλανδοί ανέτρεψαν το σκορ, με το ματς να λήγει με σκορ 3-2.

Ωστόσο, τα προβλήματα για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν σταματούν εκεί, καθώς ο Βάσκος τεχνικός είδε τους Σαντιάγκο Έσε και Μανώλη Σάλιακα να αποχωρούν αναγκαστικά από το ματς με προβλήματα τραυματισμών. Παράλληλα, μένει να φανεί αν λόγω τραυματισμού αποχώρησε και ο Μαφέο, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στη θέση του Έλληνα μπακ και αποχώρησε στο 84ο λεπτό για να μπει ο Κουτσίδης.

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