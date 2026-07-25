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Πολλά νεύρα και απειλή σύρραξης στο φιλικό του Ολυμπιακού με την ΑΖ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Μία κλωτσιά εκτός φάσης του Νταλ στον Έσε έφερε πολλά νεύρα στο γήπεδο πολύ μεγάλη ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων.
Πολλά νεύρα και απειλή σύρραξης στο φιλικό του Ολυμπιακού με την ΑΖ (vid)