Άρης: Δυναμική ενεργοποίηση και στατικές φάσεις

"Συνεχίστηκε σήμερα το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του Άρη στο αθλητικό κέντρο του Coccaglio.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

"Συνεχίστηκε σήμερα το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του Άρη στο αθλητικό κέντρο του Coccaglio.

Η πρωινή προπόνηση του Σαββάτου είχε στόχο τη μυϊκή τόνωση και ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών της ομάδας μας για το αυριανό φιλικό με δυναμική ενεργοποίηση, rondo (game), ταχύτητες αντίδρασης και στατικές φάσεις (άμυνα/επίθεση).

Αύριο το φιλικό με Atalanta

Την Atalanta BC θα αντιμετωπίσει αύριο, Κυριακή (26/07), ο Άρης στο πρώτο φιλικό παιχνίδι επί ιταλικού εδάφους.

Το αυριανό τεστ προετοιμασίας με την ομάδα του Μπέργκαμο θα ξεκινήσει στις 10:30 (11:30 ώρα Ελλάδας) και θα διεξαχθεί «Atalanta Training Center»."