«Αποχωρεί από την Μπαρτσελόνα ο Σενγκέλια - Κοιτάζει ομάδα με βλέψεις τίτλου»

Σύμφωνα με καταλανικά Μέσα ο Τορνίκε Σενγκέλια όλα δείχνουν ότι θα αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα, με τον Γεωργιανό να εξετάζει τις επιλογές, επιθυμώντας να αγωνιστεί σε ομάδα που έχει βλέψεις για τον τίτλο της Euroleague.

Στην πόρτα της εξόδου από την Μπαρτσελόνα φαίνεται πως βρίσκεται ο Τορνίκε Σενγκέλια. Σύμφωνα με το «Catalunya Radio», ο Γεωργιανός φόργουορντ δεν αναμένεται να συνεχίσει στους μπλαουγκράνα τη νέα αγωνιστική περίοδο, παρά την προσπάθεια της Μπαρτσελόνα να βελτιώσει τους οικονομικούς όρους της συνεργασίας τους.

Ο 34χρονος άσος έχει προτάσεις από αρκετές ομάδες της Euroleague και εξετάζει τις επιλογές του, ενώ όπως αναφέρθηκε πρόθεση του είναι να αγωνιστεί σε ομάδα που έχει βλέψεις για τον τίτλο.

Στη Σερβία τον συνδέουν και με τη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο αναμένεται να υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του, εντός των υπόλοιπων ημερών.