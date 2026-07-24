Προβάρει τα πράσινα ο Κινγκς Κάνγκουα, καθώς ο Παναθηναϊκός έφτασε σε οριστική συμφωνία με την Χάποελ Μπερ Σεβά.

Συνεχίζουν ακάθεκτοι τη μεταγραφική τους ενίσχυση οι Πράσινοι, κάνοντας δικό τους και τον διεθνή μέσο από τη Ζάμπια.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον 27χρονο άσο, το "ντου" του τριφυλλιού το τελευταίο διάστημα άλλαξε τα δεδομένα και ο παίκτης προβάρει τα πράσινα.

Για τον Κάνγκουα άλλωστε ο Παναθηναϊκός είχε ενδιαφερθεί πριν από το καλοκαίρι και μάλιστα είχε φτάσει σε καταρχήν συμφωνία με τον παίκτη, ωστόσο η αλλαγή προπονητή είχε βάλει την υπόθεσή του στον "πάγο".

Το ενδιαφέρον των Πρασίνων όμως αναθερμάνθηκε εσχάτως, η ΑΕΚ έκανε... πίσω καθώς η Μπερ Σεβά τον χρησιμοποίησε με την Βίκινγκουρ κι ο Αφρικανός χαφ ετοιμάζεται να έρθει στην Αθήνα για να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού.

Το Τριφύλλι έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία με τη Χάποελ Μπερ Σεβά για ένα ποσό που αγγίζει τα 4 εκατ. ευρώ. Ο ισραηλινός σύλλογος μάλιστα αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα την παραχώρησή του εντός της ημέρας, με τη μεταγραφή του να ολοκληρώνεται έπειτα τη ρεβάνς με την Βίκινγκουρ, την προσεχή Πέμπτη (30/7).

Αμέσως μετά, την Παρασκευή (31/7), ο Κάνγκουα θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο τεσσάρων ετών.

Το Who is Who

Ο Κάνγκουα ξεκίνησε την καριέρα του στην πατρίδα του, από την Happy Heart, με την Χάποελ Μπερ Σεβά να τον αποκτά τον Νοέμβριο του 2017 με την μορφή του δανεισμού για την Κ19. Αφού επέστρεψε στην ομάδα του, πήρε μεταγραφή τον Ιανουάριο του 2019 για την Μπίλντκον και το καλοκαίρι του ίδιου έτους έφυγε για την Ευρώπη και την Άρσεναλ Τούλα.

Η ρωσική ομάδα πλήρωσε 250 χιλ. ευρώ για να τον αποκτήσει και ο Κάνγκουα αγωνίστηκε συνολικά 55 φορές με την φανέλα της, μετρώντας 6 γκολ και 9 ασίστ. Το 2022 ο Ερυθρός Αστέρας τον αγόρασε για 1.5 εκατ. ευρώ και τον κράτησε μέχρι το 2024, αν και ενδιάμεσα πέρασε ένα τετράμηνο στην Κορτράικ ως δανεικός (12 συμμετοχές - 2 ασίστ).

Στους «ερυθρόλευκους» της Σερβίας αγωνίστηκε συνολικά 56 φορές, με απολογισμό 12 γκολ και 9 ασίστ, με την Μπερ Σεβά (που τον είχε όπως προαναφέραμε στο παρελθόν και στην Κ19) να τον αγοράζει τον Ιούλιο του 2024 για 800 χιλ. ευρώ. Έκτοτε έχει καταγράψει 83 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 29 γκολ και 18 ασίστ,

Σε διεθνές επίπεδο έχει αγωνιστεί 43 φορές με την Εθνική της Ζάμπια, μετρώντας 7 γκολ, ενώ στο παρελθόν πέρασε και από την Κ23.