Θετικός στην κοκαΐνη παίκτης που αγωνίστηκε στο Μουντιάλ (pic)

Θετικός σε χρήση κοκαΐνης βρέθηκε ο Κρίστιαν Βολπάτο στο Σίδνεϊ, ο οποίος αγωνίστηκε με την εθνική Αυστραλίας στο Μουντιάλ 2026.

Ο Αυστραλός επιθετικός, Κρίστιαν Βολπάτο, βρέθηκε θετικός σε χρήση κοκαΐνης, κατά τη διάρκεια ελέγχου στον δρόμο, αφού αστυνομικοί τον σταμάτησαν σήμερα (24/7) για υπερβολική ταχύτητα στο Σίδνεϊ.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας, ανακοίνωσε ότι ένας 22χρονος άνδρας υπεβλήθη σε έλεγχο, για υπερβολική ταχύτητα με το αυτοκίνητό του και ακολούθησε έλεγχος για χρήση ναρκωτικών. Όπως αναφέρεται σχετικά, ο εν λόγω οδηγός μιας BMW, έτρεχε με 109 χλμ/ώρα, ενώ το επιτρεπόμενο όριο είναι 60 χλμ/ώρα στην γέφυρα Ανζάκ.

Στον άνδρα παραδόθηκε κλήση για παράβαση του νόμου για υπερβολική ταχύτητα και η διεθνής άδεια οδήγησής του, ανεστάλη για έξι μήνες, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες.

Πολλά αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τον Βολπάτο ως οδηγό, επικαλούμενα την ανακοίνωση της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου Αυστραλίας (FA) ανακοίνωσε ότι γνώριζε τους ισχυρισμούς εναντίον ενός από τους παίκτες της.

«Έχουμε έλθει σε επαφή με τον παίκτη και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το θέμα και να τον υποστηρίζουμε καθ' όλη την διάρκεια αυτής της διαδικασίας», δήλωσε εκπρόσωπος της FA, χωρίς να κατονομάσει τον παίκτη.

Η ένωση παικτών της Αυστραλίας, Professional Footballers Australia, ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Η PFA γνωρίζει τις αναφορές που αφορούν στον Κρίστιαν Βολπάτο και θα διασφαλίσει ότι θα υποστηριχθεί».

Ο Βολπάτο αγωνίζεται στην Serie A με την Σασουόλο, ενώ εκπροσώπησε την Ιταλία σε επίπεδο παίδων, πριν αγωνισθεί με την Αυστραλία στο Μουντιάλ 2026.