Αρνητικά απάντησε στην Ιταλία ο Γκουαρδιόλα

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα δεν θα γίνει ο επόμενος τεχνικός της εθνικής Ιταλίας, καθώς απάντησε αρνητικά.

Συνεχίζεται η αναζήτηση του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού της Ιταλίας, καθώς ο Πεπ Γκουαρντιόλα απάντησε αρνητικά στην πρόταση που του έγινε.

Ο Καταλανός τεχνικός ευχαρίστησε τους Μαλαγκό, Μαλντίνι και Λεονάρντο για την πρόταση που του έκαναν, ωστόσο τόνισε ότι θέλει την επόμενη σεζόν να μην εργαστεί πουθενά, για προσωπικούς λόγους.

