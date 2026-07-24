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Αρνητικά απάντησε στην Ιταλία ο Γκουαρδιόλα

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Πεπ Γκουαρντιόλα δεν θα γίνει ο επόμενος τεχνικός της εθνικής Ιταλίας, καθώς απάντησε αρνητικά.

Συνεχίζεται η αναζήτηση του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού της Ιταλίας, καθώς ο Πεπ Γκουαρντιόλα απάντησε αρνητικά στην πρόταση που του έγινε.

Ο Καταλανός τεχνικός ευχαρίστησε τους Μαλαγκό, Μαλντίνι και Λεονάρντο για την πρόταση που του έκαναν, ωστόσο τόνισε ότι θέλει την επόμενη σεζόν να μην εργαστεί πουθενά, για προσωπικούς λόγους.
 

Αρνητικά απάντησε στην Ιταλία ο Γκουαρδιόλα