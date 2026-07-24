Αρνητικά απάντησε στην Ιταλία ο Γκουαρδιόλα

Συνεχίζεται η αναζήτηση του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού της Ιταλίας, καθώς ο Πεπ Γκουαρντιόλα απάντησε αρνητικά στην πρόταση που του έγινε.
Ο Καταλανός τεχνικός ευχαρίστησε τους Μαλαγκό, Μαλντίνι και Λεονάρντο για την πρόταση που του έκαναν, ωστόσο τόνισε ότι θέλει την επόμενη σεζόν να μην εργαστεί πουθενά, για προσωπικούς λόγους.
Pep #Guardiola has thanked Malagò, Maldini and Leonardo for the bid to become Italy National Team’s coach, but is oriented to a gap year due to personal reason. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 24, 2026