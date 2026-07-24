Πολύ πιο πειστικός ΠΑΟΚ απ΄όσο θα περίμενε κανείς

Αν κάποιος σας έλεγε πως ο ΠΑΟΚ στο πρώτο επίσημο ματς της σεζόν, και μάλιστα εκτός έδρας, θα έφευγε με σκορ 3-2, έχοντας να διαχειριστεί την υπόθεση πρόκριση στο σπίτι του, μάλλον θα υπέγραφαν για να το πάρουν όλοι...

Το καλοκαίρι είναι μυστήρια φάση για όλες τις ομάδες, πόσω μάλλον για τον ΠΑΟΚ που έχει τραβήξει μία διαφορετική κατεύθυνση, έχοντας έναν νέο προπονητή στο τιμόνι του. Μέχρι και ο τεχνικός της Ντινάμο Κιέβου «δυσκολεύτηκε» να απαντήσει στην ερώτηση για το «τί ΠΑΟΚ περιμένει και ποια προσέγγιση θα έχει στο ματς». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε παραμονές του αγώνα, θα είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια και αναλόγως θα προσαρμοστούμε...

Και η αλήθεια είναι πως η «ανάγνωση» του ΠΑΟΚ δεν ήταν δύσκολη μόνο για τον Ιγκόρ Κόστιουκ, είναι δύσκολη εν γένει σε αυτήν την φάση να «διαβάσει» κανείς την ομάδα του Αλέσιο Λίσι και κυρίως τον Ιταλό τεχνικό. Σημαντική υποσημείωση πως ο 40χρονος προπονητής δεν δείχνει μέχρι την τελευταία στιγμή το παραμικρό στους παίκτες του, ποια ενδεκάδα έχει στο μυαλό του, με ποιους θα κινηθεί στο ματς...

Από το δείγμα κόντρα στους Ουκρανούς όμως βγήκαν κάποια πρώτα συμπεράσματα. Χρειάζεται, βέβαια, να υπάρχει πάντα η απαραίτητη υπομονή. Πρόκειται για μια νέα προσπάθεια, μια ομάδα που βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή και θα συνεχίσει να εξελίσσεται το επόμενο διάστημα. Δεν είναι τυχαία, άλλωστε, η παραδοχή του ίδιου του Λίσι ότι «ίσως να μη δείτε ποτέ ακριβώς την ομάδα που έχω στο μυαλό μου», κάτι που αποτυπώνει διαρκή αναζήτηση, απαίτηση για εξέλιξη και φιλοσοφία του να μην επαναπαύεται ποτέ, ακόμη κι όταν τα αποτελέσματα τον δικαιώνουν.

Και ξεκινώντας από το τελευταίο, ο ΠΑΟΚ, αν και θα μπορούσε, δεν έφυγε με ένα αποτέλεσμα που θα του διασφάλιζε σε απόλυτο βαθμό την πρόκριση του, αλλά εν τέλει με ένα αποτέλεσμα που του δίνει έναν «αέρα» ενόψει Τούμπας. Και εκεί ακριβώς ο Αλέσιο Λίσι δεν δίστασε να παραδεχθεί, μετά το τέλος του αγώνα, πως «ίσως θα μπορούσα να κάνω νωρίτερα τις αλλαγές». Ο Ιταλός και εντόπισε και αναγνώρισε το πρόβλημα στο διάστημα που η Ντινάμο «ξύπνησε», έβγαλε παραπάνω φρεσκάδα και μείωσε σε 2-3.

Ο ΠΑΟΚ ήταν κυρίαρχος στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, εντυπωσιάζοντας με την αυτοπεποίθηση και την αγωνιστική ωριμότητα που έβγαλε στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Για μια ομάδα που βρίσκεται ακόμη στο ξεκίνημα της νέας της διαδρομής, η εικόνα της ήταν πολύ πιο πειστική απ' ό,τι θα περίμενε κανείς.

Κι αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς πως στην αρχική ενδεκάδα βρέθηκαν τρεις νέες μεταγραφές. Τρία καινούργια πρόσωπα που, θεωρητικά, θα μπορούσαν να επηρεάσουν συνοχή και αυτοματισμούς.

Ο Παντελής Χατζηδιάκος είχε συμπληρώσει μόλις λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, έχοντας ενσωματωθεί στην ομάδα την προηγούμενη Παρασκευή. Ο Μπατίστ Σανταμαρία διέθετε περισσότερες προπονήσεις στα πόδια του, όμως και εκείνος βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προσαρμογής, αναζητώντας αγωνιστικό ρυθμό. Παρ' όλα αυτά, αμφότεροι μπήκαν στο γήπεδο σαν να αποτελούν κομμάτι του κορμού εδώ και καιρό, λειτουργώντας -για όσο το επέτρεπαν οι δυνάμεις τους- ομαλά μέσα στο πλάνο του Αλέσιο Λίσι.

Ένα πλάνο που κλήθηκε να αναπροσαρμόσει άμεσα πριν τη συμπλήρωση του δεκαλέπτου με τον τραυματισμό του Τάχα Άλι, όταν ο Τόμας Κεντζιόρα βγήκε κάπως άγαρμπα πάνω του, αφήνοντας τον εξτρέμ του ΠΑΟΚ διπλωμένο στο χορτάρι και με πρόβλημα στον ώμο του. Ένα πρόβλημα που θα τον κρατήσει δεδομένα στα πιτς ενόψει της ρεβάνς σίγουρα και βλέπουμε... Ο Άλι θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, αποχωρώντας από το γήπεδο με νάρθηκα για να κρατά σταθερά τον ώμο του και αρκετό πόνο, αποτελώντας ξεκάθαρα τον μεγάλο άτυχο της βραδιάς.

Κοινώς, ο ΠΑΟΚ κλήθηκε να διαχειριστεί από πολύ νωρίς δύο καταστάσεις που θα μπορούσαν να τον βγάλουν εκτός τροχιάς. Έναν αναγκαστικό τραυματισμό και ένα τόσο «κρύο» γκολ μόλις στα πρώτα λεπτά. Συνθήκες που εύκολα θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ψυχολογία του, να του θολώσουν το μυαλό και να τον αναγκάσουν να κυνηγά για ώρα τον ρυθμό του αγώνα.

Αντί, όμως, να λυγίσει, αντέδρασε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από το 10' μέχρι περίπου το 65' ήταν εκείνος που έκανε απόλυτο κουμάντο στο παιχνίδι. Με αμεσότητα στις αποφάσεις, ταχύτητα στην κυκλοφορία της μπάλας και ένταση στις κινήσεις του, επέβαλε τον ρυθμό του απέναντι στη Ντινάμο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος πραγματοποίησε μια εμφάνιση βγαλμένη από τα όνειρα (σ.σ. αν δεν έχετε δει τη μαγική ενέργεια στο γκολ του Ζαφείρη, κάντε μία χάρη στον εαυτό σας). Από κοντά και ο Έλληνας χαφ που κάλυψε αμέτρητα χιλιόμετρα, δίνοντας ισορροπία και ένταση στον άξονα, έχοντας πίσω του τον Σανταμαρία, ο οποίος με τις τοποθετήσεις και τις μεταβιβάσεις του τού επέτρεπε να πατά πιο ψηλά και να εκμεταλλεύεται τους χώρους.

Στο τέλος της ημέρας όμως, όπως είπε και ο Λίσι, ήταν μία ομαδική νίκη, πάνω στην οποία θα πρέπει να «χτίσει» ο ΠΑΟΚ και ενόψει της ρεβάνς αλλά και της συνέχειας. Έκανε το πρώτο βήμα στην Πολωνία και πρέπει με την ίδια σοβαρότητα να σταθεί και στο «σπίτι» του, με τον κόσμο του...

