Ντε Λα Φουέντε: «Απαράδεκτα όσα έκαναν οι Αργεντινοί μετά τον τελικό»

Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026, ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε σχολίασε τη συμπεριφορά των Αργεντινών μετά τη λήξη του τελικού.

Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026, ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε, αναφέρθηκε στην επιθετικότητα που έδειξαν οι παίκτες της Αργεντινής στον τελικό της διοργάνωσης, που έληξε με νίκη της «Ρόχα» με 1-0 στην παράταση.

Ενώ ο βοηθός του Λιονέλ Σκαλόνι, Ρομπέρτο Αγιάλα, ζήτησε δημόσια συγγνώμη για την επίθεσή του στον Ντάνι Όλμο, η FIFA ανακοίνωσε ότι άρχισε έρευνα για τις ενέργειες των Αργεντινών μετά τον τελικό.

Παράλληλα, ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, σχολίασε τη συμπεριφορά των παικτών της «Αλμπισελέστε» και δεν «μάσησε τα λόγια του»:

«Πιστέψτε με, τη στιγμή που συνέβησαν αυτά τα γεγονότα, δεν το συνειδητοποίησα. Γιόρταζα με άλλους ανθρώπους και αγκάλιαζα τους συνεργάτες μου. Δεν το συνειδητοποίησα. Όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα. Φυσικά, ότι και να έχει συμβεί, είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να το ανεχθούμε αυτό. Ποδοσφαιριστές αυτού του επιπέδου, τους οποίους επαινούσα καθημερινά πριν από αυτό και τους οποίους συνεχίζω να επαινώ, επειδή είναι πραγματικά σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Ο Σκαλόνι είναι ένας προπονητής που σίγουρα το πήρε τόσο σκληρά όσο κι εμείς βλέποντας αυτές τις αντιδράσεις. Αυτό, επιμένω, είναι απαράδεκτο. Αυτό που πρέπει να τονιστεί πάνω απ' όλα είναι η συμπεριφορά μας απέναντι σε αυτό το είδος επιθετικότητας και πρόκλησης. Οι παίκτες μας διατήρησαν πάντα την ψυχραιμία τους, την στάση καλών αθλητών και σπουδαίων ποδοσφαιριστών».