Ο Ολίσε έπαιξε... ξυπόλητος με ερασιτέχνες (vid)

Ο Ολίσε αγωνίσθηκε σε μία αναμέτρηση «αποφοίτησης» στη Νέα Υόρκη, παίζοντας ακόμα και ξυπόλυτος και απόλαυσε τον αγώνα σαν... μικρό παιδί.

Ο Μίκαελ Ολίσε παραμένει στις ΗΠΑ, λίγες ημέρες μετά την «χορταστική» ήττα της εθνικής Γαλλίας από την Αγγλία με 6-4 στον αγώνα για την τρίτη θέση στο Μουντιάλ 2026.

Ο Γάλλος διεθνής μεσοεπιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος σε ασίστ στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, δεν έχασε την ευκαιρία να παίξει ποδόσφαιρο, καθώς συμμετείχε σε αγώνα ερασιτεχνών στην Νέα Υόρκη.

Ο Ολίσε αγωνίσθηκε σε μία αναμέτρηση «αποφοίτησης» στην αμερικανική μεγαλούπολη, φορώντας ένα πορτοκαλί μπλουζάκι και καρό παντελόνι. Απόλυτα χαλαρός, ο νεαρός άσος έδειξε να απολαμβάνει απόλυτα αυτό το ματς, καθώς έπαιξε ακόμη και... ξυπόλυτος.

«Μας κερδίζει ακόμη και με τις... κάλτσες. Σε ευχαριστούμε που ήλθες να μας δεις», αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στο Instagram του «GoodRec Sports», μιας αμερικανικής εφαρμογής, που διευκολύνει αυτούς τους αγώνες μεταξύ αγνώστων.

Όπως ήταν φυσικό, οι συμπαίκτες του Γάλλου «αστέρα» πόζαραν μαζί του για μια αναμνηστική φωτογραφία, που δεν φαντάζονταν ούτε στα όνειρα τους...