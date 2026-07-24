Πυκνώνει το μυστήριο γύρω από τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ – «Τη μαχαίρωσαν και μετά την κυνήγησαν»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, με τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αρκετά ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του εγκλήματος να παραμένουν αναπάντητα.

Η 41χρονη, η οποία εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Αθήνα και βρισκόταν στη Σύρο, τον τόπο καταγωγής της, για τις καλοκαιρινές της διακοπές, τραυματίστηκε θανάσιμα το απόγευμα της Τρίτης κατά τη διάρκεια επεισοδίου σε σπίτι όπου διέμενε ένα ζευγάρι.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό και υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 41χρονη, παρά τον σοβαρό τραυματισμό της από μαχαίρι στην πλάτη, κατάφερε να απομακρυνθεί από το σπίτι και να διανύσει μικρή απόσταση πεζή, πριν καταρρεύσει. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Σύρου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Νέα διάσταση στην υπόθεση έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αποκάλυψε ότι η 41χρονη δεν έφερε μόνο το τραύμα από τη μαχαιριά.

«Η γυναίκα δέχτηκε μία μαχαιριά μέσα στο σπίτι. Στη συνέχεια κυνηγήθηκε και τραυματίστηκε ξανά έξω από το σπίτι και από τους δύο, γι’ αυτό και συνελήφθησαν και οι δύο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η αστυνομική έρευνα εξετάζει όλα τα τραύματα που έφερε το θύμα, ενώ ο ακριβής μηχανισμός θανάτου θα αποσαφηνιστεί μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η κ. Δημογλίδου δεν επιβεβαίωσε, πάντως, τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η 41χρονη φορούσε τη στολή του ΕΚΑΒ κατά τη διάρκεια του περιστατικού, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για στοιχεία που εξακολουθούν να διερευνώνται.

Τα δύο σενάρια που ερευνώνται

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 41χρονη είχε μεταβεί στο σπίτι του ζευγαριού προκειμένου να εισπράξει τρία απλήρωτα ενοίκια που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, της όφειλαν οι ένοικοι.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο σενάριο δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από την ΕΛ.ΑΣ., η οποία συνεχίζει να συλλέγει καταθέσεις και αποδεικτικό υλικό.

Από την άλλη πλευρά, οι δύο κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι η 41χρονη εμφανίστηκε στο σπίτι τους με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κρατώντας μαχαίρι, με πρόθεση να τους ληστέψει, ισχυρισμός που επίσης ερευνάται από τις Αρχές.

«Ήταν σε διακοπές στη Σύρο»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Action24, διευκρίνισε ότι η 41χρονη εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Αθήνα και δεν υπηρετούσε στο ΕΚΑΒ της Σύρου.

Όπως ανέφερε, είχε καταγωγή από το νησί και βρισκόταν εκεί για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

«Δεν εργαζόταν στο ΕΚΑΒ της Σύρου. Υπήρξαν πληροφορίες ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο φορώντας τη στολή και τα γάντια της, κάτι που ίσως να δείχνει ότι έκανε και δεύτερη δουλειά για να ενισχύσει το εισόδημά της», δήλωσε ο κ. Γιαννάκος.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι δύο συλληφθέντες δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με το επάγγελμα της 41χρονης, ενώ οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τόσο το κίνητρο όσο και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία.

Πηγή: ieidiseis.gr