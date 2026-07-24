Λόνβαϊκ-Πιχαλιόνοκ: «Ο ΠΑΟΚ τιμωρεί τα λάθη σου - Έχουμε ακόμα πιθανότητες»

Οι δύο παίκτες της Ντιναμό Κιέβου, Ολεξάντρ Πιχαλιόνοκ και Τζάστιν Λόνβαϊκ αναφέρθηκαν στις δηλώσεις τους, στην «κυνικότητα» του ΠΑΟΚ, αλλά και στη ρεβάνς της Τούμπας.

Σημαντική νίκη για τον Δικέφαλο στην Πολωνία επί της τυπικά γηπεδούχου Ντιναμό Κιέβου (2-3), κάνοντας σημαντικό βήμα πρόκρισης στον 3ο προκριματικό του Europa League.

Οι δύο μέσοι των Ουκρανών, Ολεξάντρ Πιχαλιόνοκ και Τζάστιν Λόνβαϊκ, μίλησαν για το τι έφταιξε για την ήττα της ομάδας τους, ενώ σχολίασαν και τις πιθανότητες πρόκρισής τους ενόψει Τούμπας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ολεξάντρ Πιχαλιόνοκ:

- Ήταν ένα παιχνίδι με έντονο ρυθμό. Η ομάδα σκόραρε νωρίς, αλλά δέχθηκε επίσης γρήγορα γκολ. Τελικά ήρθε η ήττα με 3-2, όμως απομένει η ρεβάνς. Τι έλειψε σήμερα;

«Νομίζω ότι μας έλειψε η ψυχραιμία στην άμυνα, γιατί ουσιαστικά δεχθήκαμε δύο γκολ από δικά μας λάθη. Όταν κάνεις τέτοια λάθη απέναντι σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, σε τιμωρεί αμέσως.

Όσον αφορά την επίθεσή μας, είχαμε ευκαιρίες, ειδικά προς το τέλος του αγώνα, όταν ο ΠΑΟΚ έδειξε να κουράζεται. Στα τελευταία περίπου 20 λεπτά μπορούσαμε να σκοράρουμε και να πάρουμε την ισοπαλία. Υπάρχει όμως και δεύτερο παιχνίδι, οπότε θα προετοιμαστούμε κατάλληλα».

- Μέχρι το 15ο λεπτό η ομάδα είχε σκοράρει αλλά είχε και δεχθεί γκολ. Άλλαξε αυτό το αγωνιστικό πλάνο;

«Κατά τη γνώμη μου, όταν έχεις προετοιμάσει κάτι στις προπονήσεις, τόσο σε τακτικό επίπεδο όσο και γενικότερα, δεν χρειάζεται να το αλλάξεις μέσα στα πρώτα 15 λεπτά, είτε σκοράρεις είτε δεχθείς γκολ. Οι αλλαγές έρχονται αργότερα, μετά το 30ό λεπτό ή στο ημίχρονο. Όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, συνολικά η εικόνα μας ήταν καλή, αλλά κάναμε λάθη και δεχθήκαμε γκολ από δικές μας παραλείψεις».

Από πλευράς του, ο Τζάστιν Λόνβαϊκ, ο σκόρερ των Ουκρανών λίγα λεπτά μετά που πέρασε ως αλλαγή, σχολίασε για το ματς με τον ΠΑΟΚ:

- Πέτυχες το πρώτο σου γκολ μετά την επιστροφή σου στη Ντιναμό. Πώς σχολιάζεις αυτό το τέρμα;

«Φυσικά και είναι ευχάριστο να σκοράρεις, ειδικά όταν πρόκειται για ένα σημαντικό γκολ στη ροή του αγώνα. Θέλαμε να επιστρέψουμε στο παιχνίδι, να πετύχουμε ακόμη ένα γκολ και τουλάχιστον να πάρουμε την ισοπαλία. Δυστυχώς, δεν τα καταφέραμε».

- Στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στην Ουνιβερσιτατέα εκτέλεσες εύστοχα το καθοριστικό πέναλτι. Σήμερα πέρασες ως αλλαγή και σκόραρες. Τι αισθάνεσαι σε τέτοιες στιγμές;

«Θέλω να προσφέρω στην ομάδα. Επέστρεψα και είμαι έτοιμος να με χρησιμοποιήσει ο προπονητής όποτε το κρίνει απαραίτητο. Δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για να πετύχουμε τους στόχους μας».

- Τι σκεφτόσουν πριν μπεις στο παιχνίδι; Τι οδηγίες σου έδωσε το τεχνικό επιτελείο;

«Χάναμε με 3-1. Το τεχνικό επιτελείο μου εξήγησε σε ποια θέση θα αγωνιστώ. Ξέρουν τι μπορώ να προσφέρω. Μου αρέσει να κάνω το παιχνίδι πιο επιθετικό, γι' αυτό μπήκα στον αγωνιστικό χώρο και προσπάθησα να το δείξω».

- Με το σκορ στο 3-2, ο Πονομαρένκο είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Ήταν θέμα ατυχίας;

«Όλη η ομάδα προσπάθησε να πετύχει τρίτο γκολ. Είναι θετικό ότι δημιουργήσαμε αυτές τις ευκαιρίες, αλλά είναι κρίμα που δεν καταφέραμε να τις αξιοποιήσουμε».

- Πώς αξιολογείς τις πιθανότητες ενόψει της ρεβάνς;

«Είναι μόνο το πρώτο ημίχρονο της πρόκρισης. Μας περιμένει ακόμη το δεύτερο παιχνίδι στην Ελλάδα. Σήμερα δείξαμε ότι είμαστε μια ποιοτική ομάδα. Στη ρεβάνς πρέπει να παίξουμε ακόμη καλύτερα και να παλέψουμε μέχρι τέλους για το αποτέλεσμα».

