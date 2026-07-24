Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Στο σημερινό Center Fox τα διπλά πρόκρισης Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ και ο πράσινος Κάνγκουα 24-07-2026 09:55 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τον Βασίλη Βέργη, τον απόηχο των ευρωπαϊκών "διπλών" του Παναθηναϊκού με την Πάκσι και του ΠΑΟΚ με τη Ντινάμο Κιέβου, αλλά και τις εξελίξεις στις μεταγραφικές υποθέσεις. 10 ερωτήσεις βασικών γνώσεων: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ μυθολογίας έχεις γνώσεις menshouse.gr Στο 4-3-3: Για ποια θέση-κλειδί ετοιμάζει τον Τζόλη ο Αρτέτα menshouse.gr Σημαντική εξέλιξη για τα τηλεοπτικά του ΠΑΟ dailymedia.gr Τώρα το κατάλαβε κι ο Μπενίτεθ… menshouse.gr Ο Σύριζα απαντάει στον Τσίπρα: Το πρώτο μεγάλο όνομα που χτυπάει η Ρένα Δούρου instanews.gr Πάει για μεγάλα ψάρια: Οι εκπλήξεις μεγατόνων του Σαμαρά instanews.gr «Μ@λ@κισμένο, τσόκαρο, βλήμα!»: Χυδαία επίθεση στην Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πάρκινγκ (Pic) dailymedia.gr Η καλύτερη… καλοκαιρινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ menshouse.gr Στο σημερινό Center Fox τα διπλά πρόκρισης Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ και ο πράσινος Κάνγκουα SHARE