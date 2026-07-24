Στο σημερινό Center Fox τα διπλά πρόκρισης Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ και ο πράσινος Κάνγκουα

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τον Βασίλη Βέργη, τον απόηχο των ευρωπαϊκών "διπλών" του Παναθηναϊκού με την Πάκσι και του ΠΑΟΚ με τη Ντινάμο Κιέβου, αλλά και τις εξελίξεις στις μεταγραφικές υποθέσεις.