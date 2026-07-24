Ο Μουσιάλα θέλει να είναι έτοιμος για το Σούπερ Καπ

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα υπεβλήθη σε σύντομη χειρουργική επέμβαση και θέλει να είναι έτοιμος για το γερμανικό Σούπερ Καπ εναντίον της Μπορούσια Ντόρτμουντ, που έχει προγραμματισθεί για τις 22 Αυγούστου.

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα υπεβλήθη σε σύντομη χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αφαιρεθεί η πλάκα που είχε τοποθετηθεί στο πόδι του μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη πριν από έναν χρόνο, κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν, όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του «Kicker».

Η επέμβαση κρίθηκε απαραίτητη, έτσι ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω μακροπρόθεσμα προβλήματα, αλλά αναγκάζει τον Γερμανό μεσοεπιθετικό, να χάσει την έναρξη της προετοιμασίας της Μπάγερν Μονάχου.

Ο 23χρονος άσος, θα συνεχίσει την αποκατάστασή του στο Μόναχο πριν ξαναρχίσει ατομικές προπονήσεις στις 31 Ιουλίου. Εάν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο Μουσιάλα θα ενσωματωθεί στην ομάδα, μετά την επιστροφή της αποστολής από την ασιατική περιοδεία στις αρχές Αυγούστου.

Ο στόχος του Μουσιάλα είναι πλέον να είναι έτοιμος για το γερμανικό Σούπερ Καπ εναντίον της Μπορούσια Ντόρτμουντ, που έχει προγραμματισθεί για τις 22 Αυγούστου και στη συνέχεια για την έναρξη της σεζόν της Bundesliga, μια εβδομάδα αργότερα.