Θεσσαλονίκη: «Ξυπνά» σταδιακά η 7χρονη που έχασε σε φρικτό τροχαίο μάνα, πατέρα και αδελφή

Ένα 7χρονο κοριτσάκι από τη Μολδαβία ήταν η μοναδική επιζήσασα σε τροχαίο δυστύχημα προ ημερών, στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου-Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης, όταν ΙΧ όπου επέβαινε η οικογένεια της συγκρούστηκε με ένα βυτιοφόρο.

Το κοριτσάκι έχασε στο τροχαίο τους γονείς της και την μόλις έξι μηνών αδερφή της και η ίδια παρέμενε διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Πλέον με τις απαραίτητες ενέργειες των γιατρών φαίνεται ότι «ξυπνάει» σταδιακά, ενώ έχουν μειωθεί τα φάρμακα που χορηγούσαν οι γιατροί στο κοριτσάκι και αν συνεχιστεί αυτή η καλή κατάσταση τότε θα προχωρήσουν στην ολική αποσωλήνωσή της. Το κορίτσι έχει επαφή με το περιβάλλον και όλα δείχνουν ότι βαίνουν προς το καλύτερο.

Το κοριτσάκι, από τη Μολδαβία, δίνει εδώ και μέρες τη δική του «μάχη». Αρχικά είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη. Εκεί πραγματοποιήθηκαν δύο χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς η 7χρονη έφερε σοβαρά τραύματα στο θώρακα και στο κάτω μηριαίο οστό. Μετά τις δύο χειρουργικές επεμβάσεις είχε διασωληνωθεί και νοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο, σε ειδική μονάδα εντατικής θεραπείας για παιδιά.

Πηγή: ertnews.gr