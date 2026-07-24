Αντβέρπ – Ολυμπιακός Κανάλι και Live Streaming

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αντβέρπ στο πέμπτο φιλικό της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί το βράδυ της Παρασκευής (24/07), με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη στις 20:00.

Πού θα δω το Αντβέρπ – Ολυμπιακός και τι ώρα;

Το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στην Αντβέρπ και τον Ολυμπιακό θα πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των «ερυθρόλευκων».

Δείτε το Αντβέρπ – Ολυμπιακός κανάλι!

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