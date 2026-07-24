Σανταμαρία στο SDNA: «Ανυπομονώ να περάσουν οι μέρες για να παίξω στην Τούμπα!» (vids)

Για το ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και το πρώτο του γκολ μίλησε ο Μπατίστ Σανταμαρία στο SDNA, δηλώνοντας ανυπόμονος να βρεθεί μπροστά στο κοινό του Δικεφάλου, στο γήπεδο της Τούμπας.

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Μπορεί ο υψηλόσωμος Γάλλος χαφ να μην σκοράρει συχνά, να μην είναι η «δουλειά» του, αν θέλετε, να βρίσκει δίχτυα. Όμως στο ντεμπούτο του με την ασπρόμαυρη φανέλα στο Λούμπλιν της Πολωνίας, το έκανε (και) αυτό. Ωραίο τελείωμα στο 51ο λεπτό και 1-3 για τον ΠΑΟΚ, ένα γκολ υπερ-πολύτιμο, όπως εξελίχθηκε η αναμέτρηση.

Είχε να σκοράρει περίπου 10 μήνες, το έψαχνε καιρό, κάτι που φάνηκε στον πανηγυρισμό του, στο ξέσπασμά του. Αμυντικά σχεδόν αλάνθαστος, παρότι -όπως και ο Χατζηδιάκος- μέτρησαν τα πρώτα τους λεπτά σε επίσημο αγώνα. «Καθάρισε» πολλές μπάλες στο «έξι», μετρώντας τρία κοψίματα, ένα τάκλιν και τρεις μονομαχίες, η μία εκ των οποίων στα χαμηλά και οι δύο στα... ψηλά. Μάλλον δικαιώθηκε και η επιλογή του Αλέσιο Λίσι, ο οποίος ξάφνιασε τους πάντες, ξεκινώντας τις τρεις τελευταίες ασπρόμαυρες μεταγραφές.

Ο Ιταλός τεχνικός ρωτήθηκε για τον Σανταμαρία στη συνέντευξη Τύπου και απάντησε χαρακτηριστικά: «Τον Σανταμαρία τον γνωρίζω πολύ καλά. Μας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη, ένιωθα ότι τον χρειαζόμασταν», δείχνοντας την εμπιστοσύνη που έχει στον Γάλλο, κυρίως χάρη στο πέρασμά του από τη La Liga, για έναν παίκτη που στα 31 του χρόνια έχει αγωνιστεί σε τρία από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ στο Λούμπλιν, ο Μπατίστ Σανταμαρία μίλησε στο SDNA, περιγράφοντας τις πρώτες του ασπρόμαυρες στιγμές και το ντεμπούτο με νίκη και γκολ. Με τη φράση: «Ανυπομονώ να περάσουν οι μέρες γρήγορα για να παίξω μπροστά στους φιλάθλους μας» ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του ο Σανταμαρία, ο οποίος φαίνεται... διαβασμένος για τον κόσμο του Δικεφάλου και την ατμόσφαιρα της Τούμπας.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Μπατίστ Σανταμαρία στο SDNA:

Για τα συναισθήματα του μετά την πρώτη του συμμετοχή και την νίκη με την Ντιναμό Κιέβου: «Είμαι χαρούμενος κυρίως για την ομάδα και τον τρόπο που έπαιξε, αλλά και για την δική μου εμφάνιση. Τελείωσε μόνο το πρώτο ημίχρονο και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι πλήρως για το δεύτερο ημίχρονο στο γήπεδο μας».

Για την δική του εικόνα στον πρώτο του αγώνα με τον ΠΑΟΚ: «Πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος σε κάθε παιχνίδι ανεξαρτήτως αντιπάλου. Αγαπώ τον ανταγωνισμό και πρέπει να είμαι προετοιμασμένος, όποτε με χρειαστεί ο προπονητής. Τα πρώτα παιχνίδια πάντα είναι πιο δύσκολα στο ξεκίνημα της σεζόν. Αγωνίστηκα 90 λεπτά και στόχος μου είναι κάθε φορά να προσπαθώ για δίνω τα πάντα για την ομάδα».

Για τον αγώνα - ρεβάνς στην Τούμπα την Πέμπτη: «Είναι κάτι σπουδαίο για εμάς να έχουμε εντός έδρας το δεύτερο παιχνίδι. Κάναμε το πρώτο βήμα για την πρόκριση αλλά πρέπει να τελειώσουμε στην έδρα μας με σοβαρότητα και συγκέντρωση. Πολλοί μου έχουν πει για το πόσο μεγάλη ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ και το πόσο φανατικό κοινό έχει. Ανυπομονώ να περάσουν οι μέρες γρήγορα μέχρι τον αγώνα τον δεύτερο για να ζήσω για πρώτη φορά αυτή την ατμόσφαιρα».

Για το αν είχε άγχος στο ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ: «Όχι, δεν είχα άγχος. Ήμουν και είμαι ενθουσιασμένος να το ζήσω όλο αυτό στον ΠΑΟΚ. Αυτό άρχισα να κάνω στο πρώτο μου ματς και αυτό θα συνεχίσω να κάνω»