Σάλιακας: «Πάντα ήθελα να γυρίσω στην ομάδα που υποστηρίζω από παιδί» (vid)

Μετά από επτά χρόνια, ο Μανώλης Σάλιακας επέστρεψε στον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως δεν το σκέφτηκε στιγμή, μιας και είναι η ομάδα που υποστηρίζει από παιδί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μανώλη Σάλιακα στο Olympiacos TV:

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι πάλι σε αυτόν τον σύλλογο. Είναι συγκινητικό μετά από 7 χρόνια να βλέπω γνώριμα πρόσωπα. Πρόσωπα που αγαπάω και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να έχουμε υγεία και μια επιτυχημένη χρονιά. Πάντα ήθελα να γυρίσω, να αποδείξω ότι μπορώ να φανώ αντάξιος στη μεγάλη αυτή πρόκληση και σίγουρα μου έκαναν καλό αυτά τα 7 χρόνια που έλειπα, να αποκτήσω εμπειρίες και να γυρίσω πιο δυνατός ακόμα.

Οι εμπειρίες που πήρα από το γερμανικό πρωτάθλημα είναι πολύ σημαντικές για την καριέρα μου. Αντιμετώπισα πολύ καλούς παίκτες και έδειξα τις δυνατότητές μου και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το τώρα. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα και μόλις άκουσα αυτά τα νέα, δεν το σκέφτηκα ούτε στιγμή. Είναι η ομάδα που αγαπάω και υποστηρίζω από παιδί και είμαι πολύ περήφανος.

Ο Ολυμπιακός έχει ανέβει πολλά σκαλοπάτια και συζητιέται σε όλον τον κόσμο. Για μένα όλοι οι παίκτες έχουν ευθύνη, αντιπροσωπεύουμε την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και πρέπει να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας.

Ο κόσμος να περιμένει ότι θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε παιχνίδι, θα μεταδίδω όλη μου την ενέργεια και στους συμπαίκτες μου και εύχομαι πολλές επιτυχίες. Είναι πολύ όμορφο το ότι γύρισα και για κάθε παίκτη που επιστρέφει σε μια ομάδα που είχε υπηρετήσει κάποια χρόνια. Ανυπομονώ να δώσω τα πάντα για αυτά τα παιδιά».