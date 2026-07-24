Επιβεβαίωση SDNA: Κι επίσημα στην Αρμάνι ο Ράιτ!

Παίκτης της Αρμάνι είναι κι επίσημα ο Μόουζες Ράιτ, όπως ανακοίνωσε η ιταλική ομάδα, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του SDNA.

Η «Magic Euroleague» για ακόμα μία φορά έπεσε μέσα, αφού όπως είχε αποκαλύψει, ο Αμερικανός σέντερ «έσπασε» το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα κι έγινε κάτοικος Μιλάνου.

Αρχικά οι «Άγνωστες Υποθέσεις» και ο Βασίλης Παπαθεοδώρου είχαν αναφέρει πως παίκτης από την Euroleague αναμένεται να δώσει 900.000 ευρώ, όσο οριζόταν στη συμφωνία, για να «σπάσει» το συμβόλαιό του.

Στη συνέχεια ήρθε η «Magic Euroleague» για να αποκαλύψει πως αυτός είναι ο Μόουζες Ράιτ και η Αρμάνι να τον ανακοινώσει για τα επόμενα χρόνια!