Επιβεβαίωση SDNA: Κι επίσημα στην Αρμάνι ο Ράιτ!

Η «Magic Euroleague» για ακόμα μία φορά έπεσε μέσα, αφού όπως είχε αποκαλύψει, ο Αμερικανός σέντερ «έσπασε» το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα κι έγινε κάτοικος Μιλάνου.
Αρχικά οι «Άγνωστες Υποθέσεις» και ο Βασίλης Παπαθεοδώρου είχαν αναφέρει πως παίκτης από την Euroleague αναμένεται να δώσει 900.000 ευρώ, όσο οριζόταν στη συμφωνία, για να «σπάσει» το συμβόλαιό του.
Στη συνέχεια ήρθε η «Magic Euroleague» για να αποκαλύψει πως αυτός είναι ο Μόουζες Ράιτ και η Αρμάνι να τον ανακοινώσει για τα επόμενα χρόνια!
The opponents’ rim is about to shake 🏀🔥— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) July 24, 2026
Welcome to Olimpia, Moses Wright 🤍❤️
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