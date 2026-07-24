Ο Μοντέρο ανέφερε πως απέρριψε πρόταση 10 εκατ. ευρώ για τον Ολυμπιακό

Ο Ζαν Μοντέρο σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως απέρριψε πρόταση ύψους 10 εκατ. ευρώ για τον Ολυμπιακό.

Ο Δομινικανός άσος μίλησε στο «Marega Deportes» κι αποκάλυψε πως είχε στα χέρια του πρόταση ύψους 10 εκατ. ευρώ μαζί με διαμέρισμα, αλλά την απέρριψε για λογαριασμό των «ερυθρόλευκων».

«Ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που μου πρόσφερε τα λιγότερα χρήματα, όμως ήταν η επιλογή που είχε το μεγαλύτερο νόημα για την καριέρα μου. Κοιτάζω τον προπονητή, την ομάδα, τον σύλλογο ως οργανισμό και το πόσο φροντίζουν τον παίκτη».

Και συνέχισε: «Τα χρήματα είναι σημαντικά, δεν παίζω δωρεάν. Όμως δεν είναι το πρώτο πράγμα που εξετάζω σε μία πρόταση. Υπάρχουν άλλα πράγματα που μετράνε περισσότερο για μένα».

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου της ΚΑΕ Ολυμπιακός, το συμβόλαιο του Μοντέρο στους «ερυθρόλευκους» είναι στα 10 εκατ. ευρώ.