Ηρακλής: «Κυανόλευκος» και ο Γιακούμπ Χρομάντα

Ο 30χρονος Σλοβάκος αμυντικός χαφ αποτελεί επίσημα νέα προσθήκη για την ομάδα του Ηρακλή

Αναλυτικά:

"Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Φούρνοι Βενέτη ανακοινώνει την απόκτηση του Jakub Hromada.

Ο 30χρονος Σλοβάκος αμυντικός μέσος γεννήθηκε στις 25 Μαΐου 1996 στην Κόσιτσε και αποτελεί μία ιδιαίτερα ποιοτική προσθήκη στη μεσαία γραμμή της ομάδας μας, έχοντας σημαντικές παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο Hromada έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Juventus, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Sampdoria, Pro Vercelli, Senica, Viktoria Plzeň, Slavia Praha και Rapid București, καταγράφοντας συμμετοχές σε Serie A, Fortuna Liga Τσεχίας, Europa League και Conference League.

Παράλληλα, φόρεσε τη φανέλα όλων των μικρών εθνικών ομάδων της Σλοβακίας, ενώ έχει αγωνιστεί και με την Εθνική Ανδρών, μετρώντας πέντε διεθνείς συμμετοχές.

Jakub, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ!

Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την κυανόλευκη φανέλα.

#IraklisFC #JakubHromada #DefensiveMidfield"