ΠΑΟΚ: Άλλη κλάση ο Κωνσταντέλιας - «Μαγεία», αξία ανεκτίμητη

Αν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήθελε να δώσει ένα πρώτο δείγμα για όσα επρόκειτο να δούμε φέτος από εκείνον, να είναι σίγουρος πως τα κατάφερε με τον πλέον εμφατικό τρόπο.

Γκολ, ασίστ, ενέργειες υψηλής ποιότητας, δημιουργία, φαντασία και στιγμές που μόνο ποδοσφαιριστές της δικής του κλάσης μπορούν να προσφέρουν. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής της αναμέτρησης σε όλες τις πλατφόρμες καταγραφής στατιστικών των αγώνων του Europa League.

Μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν το γκολ της ισοφάρισης. Ο Κωνσταντέλιας είδε τον τερματοφύλακα να έρχεται κατά πάνω του και με ένα τσίμπημα μεγάλης κλάσης πέρασε την μπάλα από πάνω του και ενήργησε μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου από την ώρα που πήρε την πάσα από τον Ζίβκοβιτς.

Σιγά που θα άφηνε όμως τον αγώνα μόνο με ένα γκολ. Μετά το 1-1, ξεκίνησε το δικό του show στον αγωνιστικό χώρο. Πρόσθεσε ασίστ στον Σανταμαρία, δημιούργησε τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του, περισσότερες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή στο γήπεδο και είχε, επίσης, τις περισσότερες επαφές μέσα στην αντίπαλη περιοχή, φτάνοντας τις 10 (!).

Παράλληλα, επιχείρησε τα περισσότερα σουτ της αναμέτρησης με πέντε συνολικά προσπάθειες, ενώ δοκίμασε επτά ντρίμπλες, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις τέσσερις. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι κάθε φορά που έπαιρνε την μπάλα στα πόδια του, έδινε την αίσθηση πως κάτι ξεχωριστό μπορούσε να συμβεί...

Οι ντρίμπλες του σε μικρούς χώρους, οι αλλαγές κατεύθυνσης, οι κάθετες πάσες και η ικανότητά του να ξεφεύγει από δύο και τρεις αντιπάλους ξεσήκωσαν το γήπεδο αλλά και τον ασπρόμαυρο πάγκο, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι πρόκειται για τον πιο χαρισματικό Έλληνα ποδοσφαιριστή της γενιάς του.

Το highlight του αγώνα -βέβαια- ήταν η πάσα στον Κένι λίγο πριν το 1-2 του Ζαφείρη που άφησε... παγωμένη την άμυνα της Ντιναμό Κιέβου, με έναν απαράμιλλο τρόπο βρήκε τον Άγγλο μπακ, σε φάση που αν τελείωνε με γκολ σε πρώτο χρόνο σίγουρα θα είχε μείνει στην ιστορία. Όπως και να έχει η φάση έχει γίνει ήδη viral με τον απελευθερωμένο Ντέλια να δείχνει από νωρίς τις διαθέσεις του...

Στο τέλος της ημέρας όμως, σκέφτεσαι πως υπάρχουν και αυτές οι βραδιές που οι αριθμοί δεν αρκούν για να περιγράψουν όσα συμβαίνουν μέσα στο γήπεδο, που δεν μπορούν να αποτυπώσουν το συναίσθημα που προκαλεί αυτός ο απίθανος τύπος που λέγεται Γιάννης Κωνσταντέλιας. Και αυτός ο τύπος ξεκίνησε «αγριεμένος».

