Άρης: Χάλασε την τελευταία στιγμή του Γιούρισιτς

Ενώ όλα έδειχναν πως είχαν τελειώσει με θετικό τρόπο για Άρη και Γιούρισιτς και, την ώρα που ο παίκτης βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη και άπαντες περιμέναμε τις επίσημες ανακοινώσεις, η υπόθεση "στράβωσε" εξ ολοκλήρου.
Σύμφωνα με διαρροή της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ ο παίκτης ήθελε πολύ να γίνει μέρος της οικογένειας του Άρη, όμως η έλλειψη συνεννόησης με τον δικηγόρο του ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε παράλογες απαιτήσεις και άλλαζε συνεχώς τους όρους του συμβολαίου, έφεραν την ρήξη.
Ο Άρης πλέον στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις, με τον χρονο να τον πιέζει και τα κενά στην άμυνα να φωνάζουν για ενίσχυση.