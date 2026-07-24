Άρης: Χάλασε την τελευταία στιγμή του Γιούρισιτς

Η υπόθεση του Ρόκο Γιούρισιτς δε θα προχωρήσει για τον Άρη, με τους κιτρινόμαυρους να στρέφονται ήδη αλλού για την κάλυψη της θέσης του αριστερού μπακ

Ενώ όλα έδειχναν πως είχαν τελειώσει με θετικό τρόπο για Άρη και Γιούρισιτς και, την ώρα που ο παίκτης βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη και άπαντες περιμέναμε τις επίσημες ανακοινώσεις, η υπόθεση "στράβωσε" εξ ολοκλήρου.

Σύμφωνα με διαρροή της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ ο παίκτης ήθελε πολύ να γίνει μέρος της οικογένειας του Άρη, όμως η έλλειψη συνεννόησης με τον δικηγόρο του ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε παράλογες απαιτήσεις και άλλαζε συνεχώς τους όρους του συμβολαίου, έφεραν την ρήξη.

Ο Άρης πλέον στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις, με τον χρονο να τον πιέζει και τα κενά στην άμυνα να φωνάζουν για ενίσχυση.