Παρέδες: «Ο τελικός ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Μέσι με την Εθνική»

Ο Λεάντρο Παρέδες δήλωσε ότι ο Λιονέλ Μέσι είχε αποφασίσει ότι ο τελικός του φετινού Μουντιάλ, θα είναι το τελευταίο του ματς με την Εθνική Αργεντινής.

Αποκάλυψη από τον Λεάντρο Παρέδες για το μέλλον του Λιονέλ Μέσι στην Εθνική Αργεντινής. Ο ποδοσφαιριστής της Μπόκα Τζούνιορς ανέφερε πως ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» είχε ήδη αποφασίσει ότι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, εναντίον της Ισπανίας θα ήταν η τελευταία του αναμέτρηση με τα χρώματα της χώρας του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παρέδες:

«Νομίζω ότι είχε ήδη αποφασίσει ότι αυτός, ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα ήταν ο τελευταίος του αγώνας με την εθνική ομάδα. Ελπίζω όχι. Ελπίζω να μπορέσει να συνεχίσει να παίζει. Θα είναι δική του απόφαση και, όποια κι αν είναι η επιλογή του, αν τον κάνει χαρούμενο, θα μας κάνει και εμάς χαρούμενους».