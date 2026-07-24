Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Τσέμα Ντε Λούκας ο Τοσάν Εβμπουομάν υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα.

Ο Τοσάν Εβμπουομάν που «έπαιξε» στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ισπανού δημοσιογράφου Τσέμα Ντε Λούκας ο 25χρονος Βρετανός υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους «Μπλαουγκράνα» και τη νέα χρονιά θα αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Σέκουλιτς.

Το BeBasket αποκάλυψε για πρώτη φορά το έντονο ενδιαφέρον της καταλανικής ομάδας για τον παίκτη, με τον Εβμπουομάν να αγωνίζεται την περασμένη σεζόν στους Χόρνετς αν και το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς το πέρασε στη G League.

Εκεί πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 18,2 πόντους, 6,3 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ, επιβεβαιώνοντας πως διαθέτει πολύ καλά στοιχεία τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Μάλιστα, ο Εβμπουομουάν αναδείχτηκε και MVP των τελικών της G-League, όπου η ομάδα του Greensboro Swarm στέφθηκε πρωταθλήτρια.