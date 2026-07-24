Σοκ στην Καλλιθέα: 37χρονη έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον πρώην σύντροφό της και απέβαλε

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε στην Καλλιθέα, εξαιτίας του οποίου μια γυναίκα έχασε το παιδί που κυοφορούσε.

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, 22/7, όταν εποχούμενη περιπολία του Αστυνομικού Τμήματος Καλλιθέας μετέβη περίπου στις 02:30 στο γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας Καλλιθέας, έπειτα από σήμα της Άμεσης Δράσης για ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην περιοχή.

Σύμφωνα με την κατάθεση αστυνομικού του πληρώματος, στο σημείο βρέθηκε 37χρονη γυναίκα που όπως είπε ήταν πέντε μηνών έγκυος, η οποία ανέφερε ότι περίπου στα μεσάνυχτα βρισκόταν στο σημείο ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος επέμενε να προχωρήσει σε έκτρωση. Μάλιστα, όπως είπε, τη χτύπησε σε όλο της το σώμα.

Οι αστυνομικοί είδαν μώλωπες, στους οποίους είπε η 37χρονη ότι αισθανόταν έντονο πόνο στην κοιλιά της. Ο πρώην σύντροφός της είχε αποχωρήσει από το σημείο, ενώ η 37χρονη διεκομίσθη με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν λίγες ώρες μετά, στις 09:30, ότι η γυναίκα απέβαλε, καθώς υποβλήθηκε σε καισαρική τομή, όπου το νεογνό κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή της, μεταξύ άλλων, η γυναίκα δήλωσε ότι στις 21/07/2026, από τις 22:30 ως τις 12:00 τα μεσάνυχτα, ο πρώην σύντροφός της τής επιτέθηκε με μανία, χτυπώντας την σε όλο της το σώμα με γροθιές στα πλευρά, στην κοιλιά, στα χέρια της, ότι την έπιασε από τον λαιμό με τα χέρια του, την πέταξε στο πάτωμα και εξακολουθούσε να τη γρονθοκοπεί εκ νέου στα πλευρά της και στην κοιλιακή χώρα.

Επίσης, όπως είπε η γυναίκα, την πέταξε σε κρεβάτι και, ενώ αυτή ήταν ξαπλωμένη, πήγε από πάνω της και έβαλε το πόδι του στην κοιλιά της, πιέζοντάς το, κάνοντας το ίδιο και με το γόνατό του, ώσπου εκείνη κατάφερε και τον απομάκρυνε από πάνω της και αυτός έφυγε.

Ο 38χρονος συνελήφθη εντός ορίων αυτοφώρου από τους αστυνομικούς και στην απολογία του φέρεται να παραδέχτηκε τις πράξεις του.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί ξανά στο παρελθόν δικογραφία για θέματα ενδοοικογενειακής βίας.

Πηγή: iefimerida.gr