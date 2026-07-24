Ντεφόε: Αποχώρησε από τη Γουόκινγκ μετά από μόλις 116 ημέρες στον πάγκο

Παρελθόν από τη Γουόκινγκ αποτελεί ο Τζερμέιν Ντεφόε, με τον άλλοτε διεθνή Άγγλο επιθετικό να ολοκληρώνει πρόωρα την πρώτη του εμπειρία ως πρώτος προπονητής

Η πρώτη προπονητική εμπειρία του Τζερμέιν Ντεφό ολοκληρώθηκε νωρίτερα από το αναμενόμενο, καθώς ο άλλοτε επιθετικός των Τότεναμ, Σάντερλαντ και της εθνικής Αγγλίας αποχώρησε από τον πάγκο της Γουόκινγκ ύστερα από 116 ημέρες παρουσίας στον σύλλογο της National League.

Ο 43χρονος είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας τον περασμένο Μάρτιο, στα τελευταία παιχνίδια της σεζόν, έπειτα από διαδικασία επιλογής που, σύμφωνα με τη διοίκηση, έδειξε ότι η φιλοσοφία και το πλάνο του ταίριαζαν με το μακροπρόθεσμο όραμα του συλλόγου.

Στο σύντομο πέρασμά του από τη Γουόκινγκ, ο Ντεφό κατέγραψε δύο νίκες, τρεις ισοπαλίες και μία ήττα, με την ομάδα να ολοκληρώνει τη χρονιά στη 10η θέση της National League. Στη συνέχεια συμμετείχε στον σχεδιασμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο, επιβλέποντας τα πρώτα φιλικά προετοιμασίας και προχωρώντας στην απόκτηση επτά ποδοσφαιριστών.

Ωστόσο, μόλις δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του νέου πρωταθλήματος, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν ότι έλυσαν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους.

Η Γουόκινγκ ευχαρίστησε τον Ντεφό για την προσφορά του, ευχόμενη κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του, ενώ ξεκαθάρισε πως παραμένει προσηλωμένη στους αγωνιστικούς και διοικητικούς στόχους της.

Από την πλευρά του, ο Ντεφό ανέφερε πως οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν δεν του επέτρεψαν να συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας, τονίζοντας πως η απόφαση ελήφθη από κοινού.

«Μετά από πρόσφατες συζητήσεις, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι συμφώνησα από κοινού με τη Γουόκινγκ να αποχωρήσω από τη θέση του προπονητή. Δυστυχώς, οι συνθήκες κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση της συνεργασίας μας. Είμαι εξαιρετικά περήφανος για τη δουλειά που έγινε και πίστευα πραγματικά πως χτίζαμε κάτι ξεχωριστό. Ευχαριστώ τον Τοντ Τζόνσον για την ευκαιρία, τους φιλάθλους για τη στήριξή τους και πάνω απ' όλα τους ποδοσφαιριστές. Είμαι πραγματικά στενοχωρημένος που αποχωρώ και τους εύχομαι κάθε επιτυχία στη νέα σεζόν. Παρότι απογοητεύομαι που αυτό το ταξίδι τελείωσε τόσο γρήγορα, η εμπειρία μου στη Γουόκινγκ ήταν πραγματικά αποκαλυπτική και θα με κάνει πιο δυνατό για την επόμενη πρόκληση της προπονητικής μου καριέρας».

Έτσι, ο Τζερμέιν Ντεφόε αναζητά πλέον τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του πορείας.