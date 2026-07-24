Ο Θηβαίος καταγγέλλει την Καρυστιανού για πολιτική εκμετάλλευση με αφορμή συναυλία στη Λάρισα

Ο Χρήστος Θηβαίος, με δήλωσή του που αναρτήθηκε στο facebook, θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι η συναυλία του στη Λάρισα, προγραμματισμένη για τις 29/7, δεν έχει σχέση με κανέναν πολιτικό φορέα.

Οπως κατήγγειλε ο Ελληνας τραγουδοποιός, “πολιτικός φορέας επιχειρεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί τη συναυλία μας” ξεκαθαρίζοντας ότι “αρνούμαστε να είμαστε μέρος πολιτικ΄βν παιχνιδιών”.

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, όπως επίσημα είχε ανακοινώσει, είχε ενσωματώσει την εν λόγω συναυλία στο πρόγραμμά της για εκείνη την ημέρα.

Η δήλωση του Χρήστου Θηβαίου:

Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε πως πολιτικός φορέας προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί συναυλία μας την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο προαύλιο χώρου Πινακοθήκης Λάρισας!



Θέλω να σας πω πως ουδεμία σχέση έχουμε με αυτό τον πολιτικό φορέα και εμάς μας προσκάλεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συγκεκριμένη συναυλία!

Αρνούμαστε να είμαστε μέρος πολιτικών παιχνιδιών και συγκεκριμένων κομματικών συμφερόντων και αυτό θέλουμε να το καταστήσουμε σαφές!