Παναθηναϊκός: Έδωσε τρεις δανεικούς στην Ομόνοια 29ης Μαΐου

Οι τρεις άσοι δεν θα μπορούσαν να βρουν φέτος χρόνο στο «Τριφύλλι» και έτσι κρίθηκε πως η καλύτερη λύση για όλες τις πλευρές είναι να παραχωρηθούν δανεικοί κάπου που θα έχουν πιο ενεργό ρόλο, για να επιστρέψουν στον Παναθηναϊκό το επόμενο καλοκαίρι.
Η ανακοίνωση για τον Ζέκα:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Ρουσίτ Ζέκα στην Ομόνοια 29ης Μαΐου. Ο Έλληνας χαφ θα παραμείνει στην Ομόνοια 29ης Μαΐου έως το καλοκαίρι του 2027».
Η ανακοίνωση για τον Βύντρα:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Άγγελου Βύντρα στην Ομόνοια 29ης Μαΐου. Ο Έλληνας αμυντικός θα παραμείνει στην Ομόνοια 29ης Μαΐου έως το καλοκαίρι του 2027».
Η ανακοίνωση για τον Σώκο:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Γιώργου Σώκου στην Ομόνοια 29ης Μαΐου. Ο Έλληνας επιθετικός θα παραμείνει στην Ομόνοια 29ης Μαΐου έως το καλοκαίρι του 2027».