Παναθηναϊκός: Έδωσε τρεις δανεικούς στην Ομόνοια 29ης Μαΐου

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον δανεισμό των Ρουσίτ Ζέκα, Άγγελου Βύντρα και Γιώργου Σώκου στην Ομόνοια 29ης Μαΐου.

Οι τρεις άσοι δεν θα μπορούσαν να βρουν φέτος χρόνο στο «Τριφύλλι» και έτσι κρίθηκε πως η καλύτερη λύση για όλες τις πλευρές είναι να παραχωρηθούν δανεικοί κάπου που θα έχουν πιο ενεργό ρόλο, για να επιστρέψουν στον Παναθηναϊκό το επόμενο καλοκαίρι.

Η ανακοίνωση για τον Ζέκα:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Ρουσίτ Ζέκα στην Ομόνοια 29ης Μαΐου. Ο Έλληνας χαφ θα παραμείνει στην Ομόνοια 29ης Μαΐου έως το καλοκαίρι του 2027».

Η ανακοίνωση για τον Βύντρα:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Άγγελου Βύντρα στην Ομόνοια 29ης Μαΐου. Ο Έλληνας αμυντικός θα παραμείνει στην Ομόνοια 29ης Μαΐου έως το καλοκαίρι του 2027».

Η ανακοίνωση για τον Σώκο:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Γιώργου Σώκου στην Ομόνοια 29ης Μαΐου. Ο Έλληνας επιθετικός θα παραμείνει στην Ομόνοια 29ης Μαΐου έως το καλοκαίρι του 2027».