Εθνική Κορασίδων: Επιστρέφει στην Ελλάδα, στην τελική ευθεία για το Ευρωμπάσκετ U16 στα Ιωάννινα

Στην τελική ευθεία για το Ευρωμπάσκετ U16 (B’ Κατηγορίας) θα μπει από αύριο (25/7) η Εθνική Κορασίδων η αποστολή της οποίας σήμερα (24/7) το απόγευμα θα επιστρέψει από την Σερβία στην Ελλάδα.

Εν συνεχεία θα ταξιδέψει για τα Ιωάννινα, όπου θα συνεχίσει και θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της ενόψει της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 11 Αυγούστου στο Κλειστό Γυμναστήριο “Σιδέρης Καραδήμας”.

Η ομάδα επιστρέφει με την προπονήτρια, Κατερίνα Ανδρεοπούλου, να έχει βγάλει σημαντικά συμπεράσματα για την απόδοση των διεθνών στους φιλικούς αγώνες με τη Σερβία, στους οποίους η γαλανόλευκη έδειξε πολλά θετικά στοιχεία. Ωστόσο το ζητούμενο για την ομοσπονδιακή τεχνικό και τους συνεργάτες της είναι να δουλέψουν στις όποιες αδυναμίες υπάρχουν στο διάστημα που απομένει μέχρι την έναρξη του Ευρωμπάσκετ U16 , ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη για την πρώτη αναμέτρησή της στη διοργάνωση, με την Ιρλανδία στις 7 Αυγούστου.

Σε αυτό θα βοηθήσουν σημαντικά και τα δύο τελευταία φιλικά παιχνίδια που είναι προγραμματισμένα με τη Μεγάλη Βρετανία στις 2 και 3 Αυγούστου στα Ιωάννινα, στο γήπεδο όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες της διοργάνωσης.

Η αποστολή της Εθνικής Κορασίδων η οποία θα μεταβεί στα Ιωάννινα για το τελικό στάδιο της προετοιμασίας έχει ως εξής:

Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέν Ύψος Ομάδα Ευαγγελία Βογιούκα 25.02.2010 1.88 ΚΑΟ Μελισσίων Ηλιάνα Παγώνα Δανιήλ 17.08.2010 1.72 Αθηναϊκός Λίσα Ιτόγια 30.03.2010 1.73 Παναθλητικός Όλγα Κυναμέα 27.02.2010 1.74 Παναθλητικός Ρέα Λάσκαρη 05.03.2010 1.81 Μαρούσι Μαριάννα Μαλλιαρού 30.06.2010 1.90 Μαρούσι Στυλιανή Μανάβη 23.08.2011 1.75 ΠΑΟΚ Αλεξάνδρα Μηλιτσοπούλου 20.04.2011 1.70 Παναθηναϊκός Πανγκέλα Μπεκίρι 26.06.2010 1.75 ΠΑΟΚ Νεφέλη Σκούμα 06.08.2010 1.78 Παναθλητικός Μαριάνθη Τουλούπη 05.05.2010 1.65 Παναθηναϊκός Αναστασία Χαλαμπαλάκη 05.06.2010 1.77 ΟΦΗ Καλλιόπη Παναγιώτα Χουσελά 06.07.2010 1.58 Πρωτέας Βούλας Αριάδνη Βλάχου 29.04.2011 1.85 Αγ. Νικόλαος Παλλήνης

Το επιτελείο της Εθνικής Ομάδας

Προπονήτρια: Κατερίνα Ανδρεοπούλου

Β. Προπονητή: Χρήστος Σκαλωμένος, Θωμάς Ντίκας

Γυμναστής: Μίλτος Κούναβος

Φυσικοθεραπεύτρια: Ιωάννα Στραχίνη

Team Manager: Ιωάννα Ρήγα

Στο Ευρωμπάσκετ U16 (B’ Κατηγορίας) η Ελλάδα θα φιλοξενήσει τους αγώνες του Ε’ και του ΣΤ’ ομίλου. Η χώρα μας μετέχει στον Ε’ όμιλο μαζί με τις Ιρλανδία και τη Δανία, ενώ στον ΣΤ’ βρίσκονται οι: Ισλανδία, Νορβηγία, και Μεγάλη Βρετανία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ευρωμπάσκετ U16 Γυναικών (Β’ Κατηγορία):

Οι όμιλοι

E’ Όμιλος: Δανία, Ιρλανδία, Ελλάδα

Στ’ Όμιλος: Ισλανδία, Νορβηγία, Μ. Βρετανία

6/8

17.00 Ισλανδία-Νορβηγία

19.30 Δανία-Ιρλανδία

7/8

17.00 Νορβηγία-Μ. Βρετανία

19.30 Ιρλανδία-Ελλάδα

8/8

17.00 Μ. Βρετανία-Ισλανδία

19.30 Ελλάδα-Δανία

10/8 Ημιτελικοί

11/8 Τελικοί