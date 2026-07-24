Ο έτοιμος Λίσι και ο προπονητής γηπέδου

Ο Αλέσιο Λίσι μετράει από εχθές, την πρώτη του προπονητική παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Όμως μόνο ψαρωμένος δεν έδειξε. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Την πρώτη του νίκη στην Ευρώπη κατέγραψε ο Ιταλός με το καλημέρα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τη Ντιναμό Κιέβου εκτός έδρας, έστω και αν ο αγώνας έγινε στο συμπαθητικό Λούμπλιν της Πολωνίας.

Η νίκη αποκτά μεγαλύτερη σημασία, γιατί όλοι γνωρίζουμε την συνηθισμένη εικόνα του ΠΑΟΚ στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Αποκαρδιωτική συνήθως. Αυτή όμως δεν ήταν. Για 70 λεπτά, αντιθέτως, ήταν εξαιρετική.

Το παιχνίδι ξεκίνησε στραβά. Ο τραυματισμός του Άλι και ενώ ο Σουηδός ήταν στο γήπεδο πεσμένος με το χέρι του να κρέμεται, έφερε τον ΠΑΟΚ σε κατάσταση 10 με 11. Δέχτηκε το γκολ.

Ο Άλι προσπάθησε να συνεχίσει, όταν δεν κατάφερε, οι συμπαίκτες του πέταξαν την μπάλα εκτός. Στην επαναφορά, οι κουτοπόνηροι Ουκρανοί παίζουν αλλά δεν πετάνε την μπάλα εκτός για να γίνει η αλλαγή. Την δίνουν στον ΠΑΟΚ, ούτε αυτός την πετάει και ισοφαρίζει με δέκα. Ο έλεγχος του παιχνιδιού ήταν πλέον δικός του.

Κομβικός σε αυτή τη διαδικασία, ο Σανταμαρία. Το πρώτο ρίσκο του Λίσι αφού είχε να αγωνιστεί σε επίσημο – και ανεπίσημο – παιχνίδι από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ο Γάλλος, κομπιουτεράκι. Απάντησε στους ηλίθιους που θεωρούν πως ένας παίκτης με 300 παιχνίδια σε Σαμπιονά, Μπουντεσλίγκα και Λα Λίγκα, χρειάζεται και άλλα διαπιστευτήρια. Ένας παίκτης που ξέρει ανά πάσα στιγμή που να βρίσκεται και τι να κάνει. Ένας προπονητής γηπέδου.

Η ηρεμία του, οι σίγουρες επαφές του, έδωσαν την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να δείξει άμεσα πως διαθέτει καλύτερους παίκτες από την Ντιναμό. Η ανατροπή πριν το ημίχρονο, ήρθε φυσιολογικά. Ήρθε και η ώρα του Ζαφείρη να καταγράψει το πρώτο του επίσημο γκολ ως ένα δείγμα ευγνωμοσύνης προς τον προπονητή του για τον πιο ελεύθερο ρόλο που έχει.

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε τρία γκολ στην πρώτη του επίσημη αναμέτρηση στη σεζόν. Το πρώτο με τον Ζίφκοβιτς να συνεχίζει με ασίστ μετά το εκπληκτικό περυσινό του νούμερο και τον Ντέλια να πλασάρει πειστικά. Το δεύτερο δωράκι από τους Ουκρανούς που ζαλίστηκαν από την ενέργεια του Κωνσταντέλια και έβγαλαν τον Ζαφείρη σε θέση βολής, το τρίτο με σουτ εκτός περιοχής – άγνωστη διαδικασία τα τελευταία χρόνια – από τον Σάνταμαρία. Το τελευταία έδιωξε και από πάνω μας τον φόβο πως η μέρα μπορεί να πάει πολύ στραβά. Δεν πήγε.

Ο Λίσι είδε πως η ομάδα του δεν δέχεται φάσεις και δεν έκανε παρεμβάσεις. Το παραδέχτηκε στο τέλος πως άργησε. Ουσιαστικά τον υπνώτισε η ίδια του η ομάδα που δεν έδινε δικαιώματα. Έφτασε και μια ανάσα από το 1-4. Στα ευχάριστα της ημέρας, το γεγονός πως ο Ιταλός ήταν ειλικρινής και δεν κρύφθηκε. Την ημέρα που παρουσίασε μία εξαιρετική ομάδα, παραδέχτηκε το δικό του λάθος. Το να μην είναι κομπλεξικός ένας προπονητής, είμαι μεγάλη υπόθεση.

Η κούραση οδήγησε σε λάθη. Ο Ντέλιας είχε κακές επιλογές, οι Χατζηδιάκος - Ζίφκοβιτς - Ζαφείρης δεν είχαν ανάσες και η μείωση ήρθε πριν μπούνε φρέσκα πόδια.

Η Ντιναμό μπορούσε να ισοφαρίσει και ίσως να το άξιζε αν αναλογιστούμε πως είναι μία ομάδα που έπαιζε το ποδόσφαιρό της σε όλες τις φάσεις του αγώνα. Είτε ήταν μπροστά, είτε βρέθηκε πίσω, έκανε το παιχνίδι της με υπομονή.

Λίγο η τύχη, λίγο το καθαρό μυαλό του Παβλένκα, η μισή δουλειά έγινε, πάμε για την άλλη μισή.

Προφανώς είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα, όμως είδαμε κάποια σημαντικά πράγματα. Η κοινή παρουσία Χατζηδιάκου – Σανταμαρία, ανέβασε κατά πολύ την ποιότητα πάσας στην ανάπτυξη. Δεν θυμάμαι λάθος του ΠΑΟΚ σε φάση πίεσης των Ουκρανών.

Ο Ζαφείρης με πολύ καλύτερες επαφές και παντού στο γήπεδο υποστήριξε το πλάνο άψογα όσο είχε δυνάμεις. Ο Τζόναθαν Γκόμεζ τα πήγε εξαιρετικά, δείχνοντας για πρώτη φορά πως μπορεί να παραμείνει ως βοηθητικός. Τα υπόλοιπα τα γνωστά. Ο Κένι με εντάσεις ασύλληπτες, ο Μιχαηλίδης με ανάπτυξη σεμιναρίου, ο Ντέλιας τα δικά του, ο Ζίφκοβιτς επίσης. Και εννοείται ο Τάισον που ήρθε νωρίς από τον πάγκο και έδωσε ότι είχε.

Ο δρόμος είναι μακρύς. Η ομάδα θα αλλάξει και άλλο αφού αναμένονται μίνιμουμ άλλες πέντε μεταγραφές. Θα πρέπει να μάθει να ζει με την διαδικασία αγώνων και παράλληλα κατανομής ρόλων. Θα πρέπει να μάθει να προκρίνεται και παράλληλα να χτίζεται.

Η σειρά με την Ντιναμό δεν τελείωσε. Υπάρχουν άλλα 90 λεπτά που ο ΠΑΟΚ οφείλει να είναι συγκεντρωμένος και πειστικός. Σίγουρα το δύσκολο πέρασε, αλλά δεν προκρίθηκε.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η Ντιναμό δεν είναι ένας τυχαίος αντίπαλος. Έχει αρχές στο παιχνίδι της, έχει ποιότητα, έχει έναν εντυπωσιακό φορ, είναι γεμάτη διεθνείς ποδοσφαιριστές.

Ας παίξει και η Τούμπα τον ρόλο της.

ΥΓ Σε πρώτη φάση, η εικόνα των μεταγραφών δείχνει πως ο Μάτος κάνει εξαιρετική δουλειά. Μπήκαν απευθείας και προσέφεραν. Ακόμα και ο Άλι στις δύο – τρεις ενέργειες που πρόλαβε να κάνει, έδειξε πράγματα. Και αισιοδοξώ πως οι παίκτες που θα έρθουν θα έχουν σωστό αφήγημα. Υπάρχει πλάνο και σχέδιο.