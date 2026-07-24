ΠΑΟΚ: «Η δουλειά δεν τελείωσε - Ραντεβού την Πέμπτη» (pic)

«Job's not finished» για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έδωσε... ραντεβού με τον κόσμο του στην Τούμπα την προσεχή Πέμπτη (30/7).

Πρώτο βήμα αλλά όχι ολόκληρη η δουλειά στο Λούμπλιν για τον Δικέφαλο, ο οποίος έφυγε με το διπλό από την Πολωνία, κρατώντας πλέον την τύχη στα χέρια του.

Στο «καμίνι» της Τούμπας, οι ασπρόμαυροι ψάχνουν μαζί με τον κόσμο τους την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού και στον 3ο προκριματικό, όπου θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Χάμαρμπι και Άντερλεχτ.

«Η δουλειά δεν τελείωσε - Ραντεβού την Πέμπτη», ανέφερε το μήνυμα του ΠΑΟΚ για τους φιλάθλους του, οι οποίοι με γοργούς ρυθμούς συνεχίζουν να προμηθεύονται τα εισιτήρια διαρκείας.

