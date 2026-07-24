Τσάκας: «Τυχεροί που ζούμε με τον Κωνσταντέλια - Τα καλύτερα έρχονται»

Μέσω ανάρτησης, το μέλος του Δ.Σ. της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, Μάριος Τσάκας, αποθέωσε τον Έλληνα «μάγο» Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο ΠΑΟΚ με τον... αστερισμό του Έλληνα «μάγου» του, πέρασε από την ουδέτερη έδρα του Λούμπλιν, επικρατώντας με 2-3 της Ντιναμό Κιέβου.

Μία ακόμα εξαιρετική εμφάνιση για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος σκόραρε για το 1-1, χόρεψε για το 1-2 και έδωσε την ασίστ για το 1-3 του Δικεφάλου.

Το μέλος του Δ.Σ. της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, Μάριος Τσάκας, αποθέωσε τον Έλληνα «μάγο», συγκρίνοντάς τον με τον Γιώργο Κούδα.

«Η γενιά μου πρόλαβε τα τελευταία ποδοσφαιρικά χρόνια του τεράστιου Κούδα. Πόσο τυχεροί είμαστε που ζούμε το σήμερα με τον μικρό μάγο. Υπομονή και τα καλύτερα έρχονται», ανέφερε ο Μάριος Τσάκας.