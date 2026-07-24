Ιταλία: Απέρριψε πρόταση από τους «Ατζούρι» και ο Αντσελότι (pic)

Έπειτα από το «άκυρο» του Πεπ Γκουαρδιόλα, ο Κάρλο Αντσελότι έρχεται και αυτός για να πει «όχι» σε πρόταση της εθνικής Ιταλίας, καθώς θα παραμείνει στον πάγκο της Βραζιλίας μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

Μετά την απόρριψη του Πεπ Γκουαρδιόλα στην πρόταση της εθνικής Ιταλίας, ο Πάολο Μαλντίνι αποκάλυψε πως είχε προηγηθεί συζήτηση με τον Κάρλο Αντσελότι, με τον 67χρονο τεχνικό να αρνείται και αυτός να αναλάβει τον πάγκο των «Ατζούρι», καθώς αποφάσισε να παραμείνει προπονητής της Βραζιλίας μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 όταν και λήγει το συμβόλαιό του.

Έχοντας λοιπόν δύο «όχι» από Αντσελότι και Γκουαρδιόλα, η Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ψάχνει τον εκλεκτό που θα κάτσει στον πάγκο της χώρας, με τον Αντρέα Πίρλο να παρουσιάζεται ως νέο φαβορί.

Ο τεχνικός διευθυντής, Πάολο Μαλντίνι και ο σύμβουλος της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Λεονάρντο, μίλησαν στο επίσημο κανάλι της Serie A την Πέμπτη (23/7), λέγοντας πώς:

«Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι μιλήσαμε και με τον Κάρλο Αντσελότι πριν μιλήσουμε με τον Πεπ, και θεωρήσαμε σωστό να ξεκινήσουμε με αυτούς που θεωρούσαμε τους καλύτερους στον κόσμο. Έτσι, έπρεπε να έχουμε μια γενική ιδέα για τη διαθεσιμότητά τους».

Παράλληλα, επιβεβαίωση για τις προθέσεις του Αντσελότι έδωσε και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, λέγοντας ότι ο Ιταλός τεχνικός είναι αφοσιωμένος στο να οδηγήσει τη Βραζιλία στο επόμενο Κόπα Αμέρικα το 2028 και ότι σχεδιάζει επίσης να παραμείνει επικεφαλής της «Σελεσάο» μέχρι και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.