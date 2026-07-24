Επίσημα προπονητής της Εθνική Βελγίου ο Φαν Μπόμελ (pic)

Ο Μαρκ Φαν Μπόμελ είναι και επισήμως προπονητής της Εθνικής Βελγίου.

Είναι επίσημο: Ο Μαρκ φαν Μπόμελ είναι ο νέος προπονητής του Βελγίου. Ο Ολλανδός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το Euro 2028 με τους «Κόκκινους Διαβόλους».



Μετά από έναν Ισπανό (Μαρτίνεθ), έναν Γερμανό-γεννημένο στην Ιταλία (Τεντέσκο)- και έναν Γάλλο (Γκαρσιά), η ομοσπονδία έχει πλέον εμπιστευτεί έναν Ολλανδό, ο οποίος γίνεται ο δεύτερος προπονητής από την Ολλανδία που ηγείται του Βελγίου μετά τον Ντικ Άντβοκαατ (σ.σ: ο «Μικρός Στρατηγός» διηύθυνε την ομάδα μεταξύ Οκτωβρίου 2009 και Απριλίου 2010, επιβλέποντας πέντε αγώνες, πριν παραδώσει τα ηνία στον Μαρκ Βίλμοτς).

Πρώην διεθνής παίκτης ο Μαρκ φαν Μπόμελ έπαιξε για μεγάλες ομάδες, όπως η PSV Αϊντχόφεν (1999-2005 και 2012-2013), η Μπαρτσελόνα (2005-2006), η Μπάγερν Μονάχου (2006-Ιανουάριος 2011) και η Μίλαν (Ιανουάριος 2011-2012). Έκανε 79 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας (σκοράροντας 10 γκολ) και αγωνίστηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2010 με τους «Οράνιε», οι οποίοι ηττήθηκαν με 1-0 από την Ισπανία. Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση τον Ιούνιο του 2013.

Ως προπονητής, ο Φαν Μπόμελ ξεκίνησε ως βοηθός στην εθνική Ολλανδίας U17 (Ιανουάριος-Ιούλιος 2014) πριν γίνει βοηθός του Μπερτ φαν Μάρβαϊκ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της εθνικής ομάδας της Σαουδικής Αραβίας (2015-2017). Επιστρέφοντας στην PSV, ανέλαβε την ομάδα U19 (2017-2018), έναν ρόλο που συνδύασε μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2018 με αυτόν του βοηθού προπονητή στην εθνική ομάδα της Αυστραλίας, όπου ο Φαν Μαρβάικ ήταν ο προπονητής. Έτσι, συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 στη Ρωσία.

Στη συνέχεια έγινε προπονητής της PSV (2018-Δεκέμβριος 2019), και ακολούθως της Βόλφσμπουργκ (Ιούλιος-Οκτώβριος 2021). Πέτυχε τη μεγαλύτερη επιτυχία του στην Αντβέρπ (2022-2024), το νταμπλ το 2023. Έφυγε από τον σύλλογο στο τέλος της σεζόν 2023-2024 μετά από μια ήττα με 1-0 στον τελικό του Κυπέλλου από την Ουνιόν.

Ο Φαν Μπόμελ δεν είχε αναλάβει προπονητική θέση από τότε.

Ο Φαν Μπόμελ διαδέχεται τον 62χρονο Ρούντι Γκαρσία, ο οποίος διορίστηκε μετά την απόλυση του Ντομένικο Τεντέσκο τον Ιανουάριο του 2025. Ο Γάλλος πέτυχε όλους τους στόχους που είχε θέσει: να διατηρήσει τη θέση του Βελγίου στην πρώτη κατηγορία του Nations League και να φτάσει στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου το Βέλγιο ηττήθηκε με 2-1 από την Ισπανία, η οποία στη συνέχεια κέρδισε τον τελικό και ήταν η μόνη ομάδα που σκόραρε εναντίον της κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Ο πρώτος αγώνας των «Κόκκινων Διαβόλων» υπό τον Φαν Μπόμελ θα διεξαχθεί στις 25 Σεπτεμβρίου στην Ιταλία, πριν φιλοξενήσει τη Γαλλία στις 28 Σεπτεμβρίου στο στάδιο «Βασιλιάς Μποντουέν».