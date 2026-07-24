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Επίσημα προπονητής της Εθνική Βελγίου ο Φαν Μπόμελ (pic)

Ποδόσφαιρο
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Ο Μαρκ Φαν Μπόμελ είναι και επισήμως προπονητής της Εθνικής Βελγίου.

Είναι επίσημο: Ο Μαρκ φαν Μπόμελ είναι ο νέος προπονητής του Βελγίου. Ο Ολλανδός προπονητής  υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το Euro 2028 με τους «Κόκκινους Διαβόλους».
 
 Μετά από έναν Ισπανό (Μαρτίνεθ), έναν Γερμανό-γεννημένο στην Ιταλία (Τεντέσκο)- και έναν Γάλλο (Γκαρσιά), η ομοσπονδία έχει πλέον εμπιστευτεί έναν Ολλανδό, ο οποίος γίνεται ο δεύτερος προπονητής από την Ολλανδία που ηγείται του Βελγίου μετά τον Ντικ Άντβοκαατ (σ.σ: ο «Μικρός Στρατηγός» διηύθυνε την ομάδα μεταξύ Οκτωβρίου 2009 και Απριλίου 2010, επιβλέποντας πέντε αγώνες, πριν παραδώσει τα ηνία στον Μαρκ Βίλμοτς).

 Πρώην διεθνής παίκτης ο Μαρκ φαν Μπόμελ έπαιξε για μεγάλες ομάδες, όπως η PSV Αϊντχόφεν (1999-2005 και 2012-2013), η Μπαρτσελόνα (2005-2006), η Μπάγερν Μονάχου (2006-Ιανουάριος 2011) και η Μίλαν (Ιανουάριος 2011-2012). Έκανε 79 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας (σκοράροντας 10 γκολ) και αγωνίστηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2010 με τους «Οράνιε», οι οποίοι ηττήθηκαν με 1-0 από την Ισπανία. Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση τον Ιούνιο του 2013.

 Ως προπονητής, ο Φαν Μπόμελ ξεκίνησε ως βοηθός στην εθνική Ολλανδίας U17 (Ιανουάριος-Ιούλιος 2014) πριν γίνει βοηθός του Μπερτ φαν Μάρβαϊκ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της εθνικής ομάδας της Σαουδικής Αραβίας (2015-2017). Επιστρέφοντας στην PSV, ανέλαβε την ομάδα U19 (2017-2018), έναν ρόλο που συνδύασε μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2018 με αυτόν του βοηθού προπονητή στην εθνική ομάδα της Αυστραλίας, όπου ο Φαν Μαρβάικ ήταν ο προπονητής. Έτσι, συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 στη Ρωσία.
 Στη συνέχεια έγινε προπονητής της PSV (2018-Δεκέμβριος 2019), και ακολούθως της Βόλφσμπουργκ (Ιούλιος-Οκτώβριος 2021). Πέτυχε τη μεγαλύτερη επιτυχία του στην Αντβέρπ (2022-2024), το νταμπλ το 2023. Έφυγε από τον σύλλογο στο τέλος της σεζόν 2023-2024 μετά από μια ήττα με 1-0 στον τελικό του Κυπέλλου από την Ουνιόν.
 Ο Φαν Μπόμελ δεν είχε αναλάβει προπονητική θέση από τότε. 

 Ο Φαν Μπόμελ διαδέχεται τον 62χρονο Ρούντι Γκαρσία, ο οποίος διορίστηκε μετά την απόλυση του Ντομένικο Τεντέσκο τον Ιανουάριο του 2025. Ο Γάλλος πέτυχε όλους τους στόχους που είχε θέσει: να διατηρήσει τη θέση του Βελγίου στην πρώτη κατηγορία του Nations League και να φτάσει στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου το Βέλγιο ηττήθηκε με 2-1 από την Ισπανία, η οποία στη συνέχεια κέρδισε τον τελικό και ήταν η μόνη ομάδα που σκόραρε εναντίον της  κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

 Ο πρώτος αγώνας των «Κόκκινων Διαβόλων» υπό τον Φαν Μπόμελ θα διεξαχθεί στις 25 Σεπτεμβρίου στην Ιταλία, πριν φιλοξενήσει τη Γαλλία στις 28 Σεπτεμβρίου στο στάδιο «Βασιλιάς Μποντουέν».

Επίσημα προπονητής της Εθνική Βελγίου ο Φαν Μπόμελ (pic)